24小時一線守候！　47歲女醫生過勞突「腦梗塞」...已失去知覺、意識

▲張姣梅在醫院堅守一線，日前卻突然腦梗塞昏迷。（圖／翻楚天都市報）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，許多醫護人員堅守第一線，不眠不休地照顧病然。大陸湖北省的47歲的女醫生張姣梅日前因過度勞累，導致突然「缺血性腦中風」（腦梗塞），目前已失去知覺和意識，仍處於命危狀態。

據《楚天都市報》報導，張姣梅在漢川市劉家隔鎮衛生院工作，自疫情爆發以來，她24小時吃住都在醫院，每天為患者配藥、發藥，處理相關防疫等工作。

據悉，劉家隔衛生院1月24日成立新冠肺炎疫情防控工作專班，在院長汪淑鈞的倡議下，張姣梅第一個交出了「請戰書」。汪淑鈞院長當時充滿疑惑地問，「妳不是身體不適要到同濟醫院去檢查嗎？」張姣梅則回應，「現在醫院急缺醫護人員，我怎麼能夠只顧自己呢！」

▲自新冠肺炎爆發以來，許多醫護人員堅守第一線抗疫。（圖／路透）

直到1月16日，張姣梅突然眩暈、腹痛，原本計劃過2天再到武漢同濟醫院做檢查，但卻因其丈夫是小學校長，被抽到要到防疫一線進行宣傳、卡點職守等工作，所以夫妻倆取消了這個決定。

已連續在防疫一線工作20多天的張姣梅，每天都先穿好防護服、戴好口罩，準備投入一線工作，不過2月16日當天卻突然暈倒在地，經漢川市人民醫院CT、核磁共振等，多項檢查診斷為「急性腦梗塞」。

隔天（2月17日）晚上，張姣梅的病情又加速惡化，隨即被轉往孝感市中心醫院神經內科做進一步檢查。經醫院診斷，她的右側小腦、雙側額顳頂枕島葉多發腦梗死。目前，張姣梅已失去知覺和意識，仍正在醫院重症監護室病房搶救中。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

