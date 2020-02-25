血友病童回家後　湖北再宣布：對滯留外地人「提供救助服務」

▲湖北各地封城已超過一個月，許多外地人滯留難以返家。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北25日上午宣布，即起對滯留在湖北、生活存在困難的外地人員，由當地政府及有關方面提供救助服務。公告中未提到「救助服務」的確切內容，不過，武漢24日曾宣布「半解封」開放滯留的外地人出城，雖然後來又收回公告，但推測應與此有關。

▼滯留湖北的血友病童與母親成功返台。（圖／台商提供）



湖北省政府25日公告，為切實做好新冠肺炎疫情防控期間滯留在鄂外地人員服務保障工作，現就有關事項通告如下：

一、對因離鄂通道管控滯留在湖北、生活存在困難的外地人員（以下簡稱滯留在鄂外地人員），由當地政府及有關方面提供救助服務。

二、滯留在鄂外地人員可通過12345服務熱線、湖北省政務服務網、鄂匯辦APP等平台反映困難訴求，各服務平台及時轉交相關方面辦理。

三、對在湖北就業就學的人員，由所在單位、學校提供必要生活保障。對自由職業人員或因出差、探親、訪友、休假等滯留人員，由現住地所在社區（村）及時了解困難問題，積極協調解決。對有就業願望且通過健康檢測、醫學觀察的人員，由人社部門組織用工需求對接，提供就業服務。對急需醫療救助的人員，由衛生健康部門協調醫療機構及時給予救治。對生活無著落、確有困難的人員，由各地設置集中安置點，提供食宿、醫療等基本生活保障。

四、為加強聯防聯控、群防群控，希望滯留在鄂外地人員遵守現住地疫情防控要求，配合做好相關工作，合力打贏疫情防控阻擊戰。