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羅智強自願去武漢「協商救援台人」：蔡英文願意授權我代表政府嗎？

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▲▼羅智強國民黨部前受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲羅智強。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情以及兩岸政治角力，滯留大陸湖北省900多人迄今仍無法包機返台。台北市議員羅智強25日表示，若總統蔡英文能夠授權他代表政府，赴武漢協商救援事宜，那他一定會盡全力達成任務，並將之視為畢生的榮耀，不知蔡政府是否願意授權？

羅智強25日在臉書上表示，感謝立委洪孟楷24日與他的團隊一起去淡水探視一位老人家，對方因為女兒、女婿受困湖北，所以乏人照顧，本來準備在年後做腦血管瘤的手術也必須延後，希望老人家的身體能撐得住。

羅智強分享了一段受困在湖北無法返台的女士對話，「在此對我們所愛的人說抱歉，我很愛你們，孩子，對不起！媽媽暫時不能回去做你愛吃的早餐；對不起婆婆、公公，我暫時不能回去侍奉您們，你們要照顧好自己身體，別忘了吃藥；特別對我的老闆說：因為不得已我選擇留在了這裡，如果還可以，請您幫我留住工作…等疫情過去，我們會重新站起來的，相信政府會協助我們度過難關……」

羅智強說，他還收到湖北受困同胞怕繳不出房貸、車貸，希望政府能代為協調銀行延遲繳款，也有擔心孩子的受教權被影響，因為已經開學了，尤其108課綱每次考試都要上傳，讓家長好奇教育部會不會特殊處理？還有收到2歲孩子在湖北與台灣的爸爸視訊時，哭喊著要撲過去抱爸爸。

由於不斷被網友罵「你去武漢救人啊！」因此羅智強強調，「如果蔡總統真能授權我代表政府去武漢協商救援事宜，我非常樂意，能有機會像《極度恐慌》這部電影中，達斯汀霍夫曼飾演的男主捨身救人，我一定盡全力達成任務，並將之視為畢生的榮耀。現在問題來了，蔡總統願意授權給我嗎？」

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