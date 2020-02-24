桃園2工人更換涵管　遭土牆崩塌活埋死亡

▲警消搶救遭土牆崩塌活埋的2名工人。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區大有路與民富十二街口附近，24日下午發生一起工安意外，邱姓和吳姓兩名工人於進行涵管更換時，旁邊土牆突然崩塌，兩人來不急逃離，活生生被埋在土堆中，經警消火速前往搶救，抵現場後費時約一個小時，分別救出兩名工人均已OHCA，經送醫搶救無效死亡。該起工安意外，市府勞動局已進行調查中。

▲桃園區大有路與民富十二街口附近，發生一起工安意外。（圖／記者楊淑媛翻攝）

該起工安意外警消是在24日下午4點34分接獲報案指稱，桃園區大有路與民富十二街口附近，有一私有地進行涵管更換時，土牆突然崩塌，瞬間滑落的大量泥土，瞬間將2名施工的工人埋在崩塌的土堆中，情況危急！

▲警消搶救遭土牆崩塌活埋的2名工人。（圖／記者楊淑媛翻攝）



警消獲報後，緊急出動23名消防員、9輛救災、救護車前往搶救，並使用車上吊臂吊掛救災人員下去接觸吳姓(約50歲)、邱姓(54歲)2名工人、使用金屬支撐器材穩固現場環境，用鏟子及撬棒挖掘協助2人脫困後使，用籃式擔架吊掛至平面，再將2名已OHCA的工人，分別送往敏盛醫院及榮民醫院搶救，不幸於晚間7點多經醫院宣告搶救無效死亡。

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