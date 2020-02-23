「阿嬤，妳的戒指好漂亮！」年輕男強脫公園婆婆金戒　掉包假戒落跑

▲吳姓女子於臉書Po文指出，婆婆手上戴著一枚金戒指，於公園被青少年強行脫下真金戒換上假金戒。（圖／翻攝自臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

家有行動不便老人，到公園忌穿金戴銀！桃園一名吳姓女子於臉書Po文指出，婆婆手上戴著一枚金戒指，原以為可以陪她一生，未料前陣子，外勞用輪椅推她到家中對面公園散步，突一名青少年走過來，對著婆婆說：阿嬤，妳的戒指好漂亮，借我看—下，就強行脫下婆婆手上真金戒指，然後再換—個假的金戒戴上，即揚長離去！

吳姓女子Po文一出，於臉書引起熱議。臉友關切問她：報案了嗎？是不是外勞說謊？這名看護的外勞也太沒危機感！同時也對吳女的婆婆戒指被對方強行脫下後，換上假戒，議論該案到底是搶案還是騙案？！

▲吳姓女子婆婆的真金戒，於公園遭強行脫下換戴假金戒！（圖／翻攝自臉書）

臉友們也怒斥該名強行脫下婆婆戒指的年輕人，不努力工作，到處行騙搶人財物，真是要不得！並建議吳姓女子應該報案，請警方調閱公園週邊的監視器，把監視器錄到的照片公布，讓警察將歹徒早日繩之以法，維護地方治安。

吳姓女子臉書分別回應，事發後，家人並沒有報案，會將此事Po文，是提醒有行動不便老人的家人，如老人單獨或由外勞陪同外出要留意，同時說明此事是婆婆親口說，非外勞轉述。吳姓女子研判，該名青年是—個慣犯，希望家中有長輩到公園者小心多注意，以免財物損失。

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