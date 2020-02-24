桃園成立新冠肺炎聯防醫療網　達成5大合作機制

▲桃園市11家急救責任醫院和市府，共同成立「COVID-19（新冠肺炎）聯防醫療網」，並簽署合作聲明書。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市11家急救責任醫院24日和代表市府的市長鄭文燦共同成立「COVID-19（新冠肺炎）聯防醫療網」，並簽署合作聲明書，讓防疫物資、病床床位數、醫護人力、設備及院際轉診相互支持，如遇有特殊或緊急事件，可經由衛生局進行協調，讓醫療資源發揮最大效果。

▲▼市長鄭文燦和桃園11家急救責任醫院，成立防疫聯防醫療網，並簽署合作聲明書。（圖／市府提供）

據指出，桃園市政府與11家急救責任醫院簽署合作聲明書，作為後續共同防疫事宜的基礎，雙方達成合作機制包含「跨院病房床位支援」、「跨院醫事人力支援」、「跨院醫療設備及防疫物資支援」、「跨院轉診合作機制」及「緊急醫療防疫專業諮詢」共5大合作事項。

▲聯新國際醫院總院長張煥禎，肯定新冠肺炎聯防醫療網。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，市府持續關注各急救責任醫院醫療資源整備情況，也會針對在防疫期間，包括醫院勞資糾紛調解、醫院營運紓困、醫護人員管制出國、照服員防疫管理、醫護人員防疫隔離假給薪等意見向中央反映，讓醫療體系獲得更大的支持。

▲天晟醫院院長蔡芳生簽署合作聲明書。（圖／市府提供）

包括市府衛生局長王文彥、林口長庚紀念醫院院長程文俊、衛福部桃園醫院院長徐永年、桃園醫師公會理事長暨怡仁綜合醫院副院長謝渙發、台北榮民醫院桃園分院院長盧星華、國軍桃園總醫院院長林致穎、聖保祿醫院副院長賈蔚、敏盛綜合醫院院長劉宜廉、聯新國際醫院總院長張煥禎、聯新國際醫院院長黃忠智、天晟醫院院長蔡芳生、衛福部桃園醫院新屋分院鄭明德均一同出席。

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