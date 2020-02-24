網美冒死飛韓代購！返台疑肺炎住隔離病房「吐舌自拍」　醫爆氣：任性妄為

圖、文／CTWANT

新冠肺炎在韓國境內確診病例快速增加，中央流行疫情指揮中心也宣布提升韓國旅遊疫情建議等級至第二級，但仍有許多代購人員冒險飛去批貨，其中一名網美返台後甚至疑似出現肺炎症狀，住進負壓隔離病房觀察。對此醫師邱豑慶看不下去痛批，「醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」

韓國境內自1月20日爆出首例確診病例後，迄今已累積超過600例確診，出現5人死亡。除了中央流行疫情指揮中心宣布旅遊疫情建議等級至第二級「警示（Alert）：呼籲民眾至當地應採取加強防護措施」，外交部也考量韓國與台灣往來密切，為我國人經常旅遊國家，因此調升韓國地區旅遊警示燈號為「黃色」。

而一名網美則發文自曝，從韓國代購返國後身體不適，隔離時被醫生告知「X光疑似肺炎」，相當崩潰，不斷發抖哭泣；她大嘆，「這次韓國連線真的是用生命在付出，希望你們買的開心，這樣我就值得了；另一名夥伴也在家自主管理中，請放心。」最後還附上一張吐舌俏皮照，以及全身包緊緊的醫護人員。

請繼續往下閱讀...

網美目前已刪文、道歉，代購網站也暫時關閉。 醫師爆氣開罵。

不過貼文一出立刻引爆網友怒火，醫師邱豑慶也猛烈批評。邱豑慶表示，「妳的任性妄為，是我們在負重前行。身為醫事人員，我願意服從指揮中心的決定。為了防疫、國人的醫療、維持國內的醫療能量，我放棄憲法賦予我的自由權，我配合防疫指揮中心的調配，但我他媽的犧牲是給這樣糟蹋的嗎？」

邱豑慶說，「醫生禁止出國，但網美、代購仍然在繼續跑？台商台幹繼續溜回中國往返？用生命在付出幫大家直播？請問是付出誰的生命？全套不透氣的防護衣套緊緊，再加上隔離衣面罩鞋套，穿著兔寶寶裝，幫這些個亡妹打針抽血完，汗流到連內褲都會濕掉，更別提冒著被感染的心理壓力，請問，妳憑什麼拍攝她們？」

許多網友看完後，也紛紛留言「犧牲我們醫事人員沒差，可是要照顧這樣的人，心裡很不舒服」、「知道疫情還去，回來再道歉，廉價的歉意」；不過也有網美的粉絲幫忙緩頰，「她是在疫情未爆發前出國的，且人已經道歉了，希望大家不要再攻擊她了。」

更多 CTWANT 報導

糞便尿液驗出新冠病毒！網擔憂「放屁會傳染」 疾控中心：須滿足2條件

網紅直播「躺著賺」吸34萬 粉絲喊：回去睡覺，否則退追！

27歲男神遭闖紅燈撞飛！腦出血住加護病房 老闆劉品言崩潰：在開玩笑嗎