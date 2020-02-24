做好線上教學！大陸教育部：疫情得到有效控制前大學生不返校

▲大陸教育部強調，疫情得到控制前，大學生不能返校。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，大陸境內至今確診人數達7.7萬例，許多大學改以遠距教學作為因應措施。對此，大陸教育部部長陳寶生24日提出6點重要指示，其中值得注意的是，他說在疫情得到有效的控制以前，「大學生不返校、高校（大學）不開學」，若大學正式開學後，要加大校園管理力度。

綜合陸媒報導，教育部黨組書記、部長陳寶生24日主持召開黨組會，會議強調，在疫情防控、復工復產的關鍵階段，為教育系統打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰指明了方向、明確了路徑、劃定了重點。會議對做好教育系統疫情防控、有序推進當前教育工作作出部署。

會議指出，首先是要做好防疫工作。要在當地黨委和政府領導下，及時調整完善防控措施，落實差異化防控策略，精準到縣、精準到校、精準到人、精準到事，紮實將「嚴防擴散、嚴防暴發，確保一方淨土、確保生命安全」落到實處；二是做好線上教育教學。要加強以愛國主義教育為主要內容的思想引導，進一步完善中小學網上教育教學平台建設，完善中小學在線教學資源審核機制，制定高校一校一策、一校多策的在線教學方案。關心學生身心健康，開展教學內容改革和教學模式方法創新。

三是統籌謀劃中小學開學工作。要壓實屬地責任，強化省級教育部門統籌，以縣為主，根據當地疫情發展情況，科學研判評估，制定錯時錯峰開學方案，做好教學銜接。會議還提到，四是統籌謀劃高校開學工作。要堅持屬地原則、建立跟蹤台帳、做好開學準備、落實錯峰返校。原則上疫情得到有效控制前大學生不返校、高校不開學；高校開學後，要嚴格措施，加大校園管理力度。

會議強調，五是開學後加強防疫工作的指導。教育部成立高校疫情防控專家應急工作組，指導各級教育部門和學校做好疫情防控和應急處置工作。組織專家編寫高等學校、中小學、幼兒園新冠肺炎防控工作指南；六是策劃好年度教育重點工作。要按照黨中央決策部署，堅定必勝信念，深化教育領域供給側結構性改革，配合打好三大攻堅戰和「六穩」工作。「要按照2020年全國教育工作會議部署，切實加強組織領導，抓好各項重點任務落實，確保『收官之年』圓滿收官。」

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