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血友病母子將飛抵國門！　黃創夏傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」

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▲▼ 姚人多在臉書PO出照片說，武漢台商的有血友病小朋友的媽媽（圖中）已經拿到從台灣送過去的藥了。（圖／姚人多臉書）

▲血友病童媽媽向台灣發出藥劑告罄求救文。（圖／湖北台辦提供）

記者許力方／綜合報導

滯留大陸的「千里送藥」血友病童馬姓母親近日再度求救，孩子藥劑告罄，未料武漢24日上午突然公布滯留在漢外地人員可以出城，下午政策大轉彎宣布通告無效。母子倆順利出城，於24日深夜搭乘長榮航空班機返台，讓名嘴黃創夏傻眼，在臉書發文質疑：「都要回來了、藥也拿到了⋯⋯昨天晚上是在呼喚幹嘛？」

武漢自1月23日封城至今已1個月多，2月24日上午突然公布最新政策，滯留在漢外地人員可出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，維持安全有序原則，滯留的血友病母子出城後，到四川成都搭乘長榮航空BR-766航班，晚間7時15分起飛，深夜10時46分抵達桃園機場。隨後又

▼母子倆搭乘長榮班機抵國門。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Live／血友病童終於回家了！「母子返台」現場畫面直擊。（圖／記者李毓康攝）

針對血友病母子一連串的舉動，黃創夏在臉書發文質疑，傻眼問「都要回來了、藥也拿到了……昨天晚上是在呼喚幹嘛？」文章引發熱烈討論，痛批「要來台灣作秀嗎？」「吃台灣夠夠」、「建議公布姓名和照片」、「故意找碴」、「不是呼喚，是哭夭！」

滯留湖北台商第二批包機遲遲沒有下文，日前前總統馬英九曾喊話，要總統蔡英文跟對岸聯手防疫，黃創夏23日就在臉書發文喊話「以人為本…太正確了！」拜託馬致電習近平，「請習下令國台辨：『放手吧！人命關天，就讓華航全權負責吧⋯⋯』」還說武漢、湖北早就忙不過來了，關於台商就別讓人家多麻煩，「檢疫就交給台灣、載運交給華航吧！」

隨後血友病童馬姓母親求救文引發輿論撻伐，陳時中也反駁藥劑不夠用的說法，聲稱上一次台灣破例千里送藥，藥劑可以用到3/28，立委王定宇也跳出來聲援，痛斥她「藥不夠是說謊！」如今母子倆已經出城，將於24日深夜10時40分搭長榮班機返抵台灣，陳時中也說，這航班上從武漢回來的名單，確定就只有血友病童及媽媽2人，不過，未來若再有要從武漢回來的人，基本都是以包機為原則處理。

▼血友病童母子倆錯過第一批撤僑包機，台灣「千里送藥」。（圖／讀者提供）

▲▼滯留武漢的血友病童錯過第一班返台包機，拿到救命藥2針劑。（圖／讀者提供）

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