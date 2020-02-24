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香港派專機接滯留湖北港人　黨政人士：為何只有台灣人不行？

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▲鑽石公主號華航包機返台，班機及空橋消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續擴大，而滯留在湖北的台灣人，依舊等不到第二班包機。據了解，雙方在協商過程中，對岸堅持不接受比照日本鑽石公主號高強度防疫的包機模式，而同一時間，港府也宣布將安排專機接載湖北港人。比照各國甚至是香港，這讓黨政人士無奈地說，連香港都可以自己派機、派醫護人員，為何只有台灣不行？

港府24日晚間宣布，將安排專機分批接載湖北港人，由政制局統籌，保安局、食物衞生局、入境處、衛生署、醫管局參與。第一班包機，將接載450名在武漢的港人，另孕婦、需做手術、應屆文憑試生，也可乘坐首批專機。此外，港府安排的專機民眾，必須要有香港身份證，且如果有發燒、呼吸道症狀，不適合乘坐包機，並且在登機前都要進行健康檢測。

黨政人士表示，對照日本鑽石公主號包機回台一事，即使很艱難，但還是比照國際，用最好的規格，護送台灣人回家；但是，現在武漢第二班包機卡關，變成是「任何一國都可以高規格把自己國民接回去，就是不許台灣人有這樣的待遇」。

黨政人士指出，如今連香港都能派機、派醫護人員，分批接回湖北的港人，但台灣卻不行，這會讓多數的台灣人認為，北京把滯留在武漢的台灣人當人質，連小朋友都不放過，甚至台商也被連帶投以不信任。

黨政人士認為，這是政策選擇的問題，如果中方一開始第一班包機，就是高規格處理東方航空，跟各國一樣，且有嚴格檢疫，不是載回來還有3人發燒，其中1名確診，這樣對國際形象才是好的。

▲港府包機從鑽石公主號接回港人。（圖／翻攝香港特區政府）

▲港府先前派包機從鑽石公主號接回港人。（圖／翻攝香港特區政府）

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