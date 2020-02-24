「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口　台大：改變方式才能繼續辦

▲大甲媽今年訂於3月19日起駕，民眾擔心成為防疫破口。（圖／鎮瀾宮提供）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)目前在台灣透過「境外移入」和「家戶群聚」傳播，並可能朝向其他感染模式發展，人們最擔憂的「社區感染」目前尚未發生，但緊接而來的「大甲媽遶境」讓不少民眾擔憂成為防疫破口，台大公共衛生學院詹長權院長表示，目前確實建議「盡量不要辦大型活動」，若真的要辦，必須配合防疫改變方式，否則一定有風險。

台大公共衛生學院今（24）日召開抗新冠肺炎(COVID-19)疫情說明會，陳秀熙主任提到，新冠肺炎上週開始轉移到中東、歐洲旅遊旺盛的國家（如：義大利），顯示病毒傳播移動非常快。而且根據數據顯示，新冠病毒在家戶群聚的感染率是46.2％，比流感的8％還高出「6倍」，若接下來民眾能做好個人衛生管理、勤洗手、環境及家庭消毒等，家戶群聚感染率可降至20%以下。

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對於即將在3月19日到來的「大甲媽遶境」民俗活動，將舉行連續9天，過往動輒累計百萬人聚集參與，人與人間的距離密集，還有共餐的現象，不少民眾擔憂對防疫不利。

而詹長權院長表示，目前在疫情警戒狀態下，確實建議「拉開社會距離」、「盡量不要辦大型活動」，若真的要辦，必須配合防疫改變方式，主辦不可不做考量。

若以大甲媽遶境來說，雖然信仰很重要，但可以考慮隊伍人與人的距離能否拉開至1米以上？而廟裡是否可控制人數、共餐的方式能否改變？同時也要宣導信眾勤洗手、戴口罩。環境衛生方面，對於民眾經常碰觸的地方（如：神轎）就要勤擦拭，不能按照過往的方式來舉辦，如果可以改變方式，才建議繼續辦，否則有一定的風險。

▲台大公共衛生學院提醒民眾「勤洗手」、提升健康識能，過度恐慌反而讓防疫行為降低。（圖／記者林育綾攝）

詹長權也說，此時台灣社會若有共識做好防疫，一同往前走，相信可以渡過這波疫情，民眾也要相信即使感染，入院也能受到良好照顧（不能因此隱匿病情）。

而就目前案例看來，許多是只有咳嗽但無發燒，所以在乾咳的時候，人們就要自主衛生管理戴上口罩及就醫，期望我們的社會能做到「沒有一個乾咳者沒戴口罩」，不要讓醫療體系因為過度勞累而降低防疫。他也建議，現在每個人除了自我提醒勤洗手，也要常互相問候「我洗手了，你洗了沒？」

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