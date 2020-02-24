「過度恐慌」會降低防疫！台大建議強化信念：常互相問候「洗手沒？」

▲台大專家建議現在每個人除了自我提醒，也要常互相問候「我洗手了，你洗了沒？」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

台大公共衛生學院今（24）日召開抗新冠肺炎(COVID-19)疫情說明會，提到若民眾過度恐慌時，可能增加無助感，甚至視感染為宿命，反而降低防疫行為；專家認為此時台灣社會若有共識一同往前走，可以渡過這波疫情，不要只是用追劇的心態來追疫情進度，重要的是提升衛生識能、有實際防疫行為，特別是「勤洗手」，建議現在每個人除了自我提醒，也要常互相問候「我洗手了，你洗了沒？」

台大公共衛生學院健康學院與社區科學研究所黃俊豪副教授，透過行為觀點探討新冠肺炎防疫行為，他分享根據近期調查，有7成7民眾表示「有增加洗手頻率」，這些族群以女性、已退休長輩、已婚者居多；而2成3民眾表示沒有增加洗手頻率，族群以男性、學生、單身未婚人士居多。

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黃俊豪副教授表示，分享這些數據並非要人們「標籤化」，不要貼上男性或單身就比較髒的標籤，只是如實呈現數據結果，但更重要的是可以加強宣導勤洗手。特別是在「沒增加洗手頻率的民眾」當中，有20.2%在如廁後、45.2%在用餐前沒有每次都洗手。

▲台大公共衛生學院黃俊豪副教授，透過行為觀點探討新冠肺炎防疫行為。（圖／記者林育綾攝）

黃俊豪提出強化防疫信念的方法，尤其是「要認真相信洗手對防疫有效」，其他包括提升健康識能、平時養成良好健康行為，正確洗手勿接觸眼口鼻；加強風險溝通、減少民眾恐慌心理。

他提到，若民眾過度恐慌時，可能增加無助感，甚至視感染為宿命，反而降低防疫行為，因此要「相信且認為勤洗手能防疫」、「加強衛教宣導」。

他也說，洗手5時機、5口訣（濕搓沖捧擦）雖然很多人知道，但「搓」的口訣（內外夾攻大力腕）還不是非常多人知道，另外「空有知識不等於轉化成行為」，只知道口訣不等於會認真洗手，所以正確且實際執行非常重要。

▲黃俊豪提出強化防疫信念的重要5點。（圖／記者林育綾攝）

專家強調此時此刻「沒有局外人，大家都是利益關係人」，黃俊豪也說不要只是用「追劇」的心態來追疫情進度，雖然了解疫情發展很重要，但更重要的是實際轉化成防疫行為、勤洗手。

台大公衛學院詹長權院長也說，此時台灣社會若有共識做好防疫，一同往前走，相信可以渡過這波疫情，民眾也要相信即使感染，入院也能受到良好照顧（不能因此隱匿病情）。而就目前案例看來，許多是只有咳嗽但無發燒，所以在乾咳的時候，人們就要自主衛生管理戴上口罩及就醫，期望我們的社會能做到「沒有一個乾咳者沒戴口罩」，不要讓醫療體系因為過度勞累而降低防疫。他也建議，現在每個人除了自我提醒，也要常互相問候「我洗手了，你洗了沒？」