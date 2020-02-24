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新冠肺炎家戶感染率46.2%是「流感6倍」！管好衛生可降至20%以下

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▲▼新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會。（圖／記者林育綾攝）

▲台大公共衛生學院今（24）日召開抗新冠肺炎(COVID-19)疫情說明會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台大公共衛生學院今（24）日召開抗新冠肺炎(COVID-19)疫情說明會，專家分析目前台灣家戶群聚的感染率是46.2％，比流感的8％高6倍；但目前還沒擴散為社區感染，要歸功於政府的防疫工作相當不錯，加上及早找到指標個案及其接觸者，若接下來民眾能做好個人衛生管理、勤洗手、環境及家庭消毒等，家戶群聚感染率可降至20%以下。

台大公共衛生學院碩士學位學程陳秀熙主任提到，中國武漢等城市封城後，新冠肺炎疫情在數據上雖然有控制住，但仍不可輕忽，尤其等到中國大陸陸續復工後，預估還會有下一波大流行，而台灣接下來面臨開學，也是一大挑戰，「拉開社會距離」仍是現在各界需要留意的事，呼籲民眾盡量不要參加大型集會，若要舉行大型活動，主辦方一定要在防疫上有配套，跟過往的方式也要有所不同。

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▲▼新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會。（圖／記者林育綾攝）

▲陳秀熙認為「伊朗最讓人擔心，當流行病侵犯醫療體系脆弱的國家，會是非常大的衝擊。」（圖／記者林育綾攝）

陳秀熙說，新冠肺炎在上週開始轉移到中東、歐洲旅遊旺盛的國家（如：義大利），顯示病毒疫情移動非常快，而且跟SARS不同的是，當年的旅客往來量沒有今天高，現在是當時的2到3倍，每個國家都應該要提出政策，否則這個擴散會比想像中快速。

▲▼新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會。（圖／記者林育綾攝）

▲台大公衛所從上週開始，就針對日本、韓國的疫情發出呼籲警示。（圖／記者林育綾攝）

除了義大利，伊朗也爆發疫情，陳秀熙認為「伊朗最讓人擔心，當流行病侵犯醫療體系脆弱的國家，會是非常大的衝擊。」伊朗在2月19日出現疫情，短時間已有多人死亡，就是一個指標。此外台大公衛所從上週開始，就針對日本、韓國的疫情發出呼籲警示，期望政府也能採取行動，對這兩個國家的旅遊往來更加警戒。

至於國內疫情，陳秀熙根據數據分析，目前台灣的新冠肺炎家戶群聚感染率是46.2％，也就是在密集空間內，人與人1公尺內的距離都算是密切接觸，這樣的情況下若有人是新冠肺炎的患者，其他人被感染的機率是46.2％，比流感的8％高出6倍。但若民眾能加強個人衛生，載口罩與勤洗手做得好，能將感染率降低至20%以下。

▲▼腸病毒,洗手,細菌,疾病,幼兒保健,校園衛生,防疫,幼兒,衛教,消毒,清潔,公共衛生。（圖／記者李毓康攝）

▲若民眾能加強個人衛生，載口罩與勤洗手做得好，能將群聚感染率降低至20%以下。（圖／記者李毓康攝）

台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所教授張靜文也表示，「家庭消毒」、「個人防護」在此時非常重要，目前新冠肺炎病毒在桌面或空氣中存活多久，還在研究中；但是加強洗手衛生、環境消毒都是有效辦法，只是要特別注意漂白水稀釋的比例，以免對健康造成危害。

她也提到，目前家庭聚集感染案例中，出現不少輕症感染的情況，也顯示出病毒可以無症狀傳播，因此人們對於有輕症的家人（如咳嗽）就要有所警覺，另外若家中有成員往返國內外、有機會近距離接觸呼吸道症狀的病人（如在從事醫療行業），這樣的家庭都要提高警戒，做好環境消毒及個人衛生管理。

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