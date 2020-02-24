快訊／高雄跟進了！3/2起公務人員禁止前往「二級旅遊警示國家」

▲高雄市政府從3月2日起禁止公務人員前往二級旅遊警示國家。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

新冠肺炎疫情尚未降溫，全台陸續有地方政府禁止公務人員出國，唯獨高雄市遲遲未跟進，市長韓國瑜在24日第九次疫情會議做出裁示，市府所屬公務員將從3月2日暫緩前往疾管署公布的二級警示國家，至於實施到什麼時候沒有時間表，但市府仍希望中央統一公務人員疫情期間出國規範，以免中央地方不同調的情況發生。



衛生局長林立人指出．目前管制範圍在疾管署所公布的二級旅遊警示（Alert）、三級旅遊警告（Warning）的國家，不過目前在中央中央流行疫情指揮中心的感染控制還有疫情防範的措施中，尚未一致的規範公務人員出國旅遊，目前已函請中央加速制定，讓地方政府有依循的管道。

另外針對目前市府所屬的長照據點中，常會辦理團康活動或是共餐，目前只要參加人數在50人以上的活動明令禁止，50人以下的活動不管制，但須做好相關的防疫措施，未來會視疫情需要強化，盡可能降地社區感染的風險，目前市府有12家指定的隔離醫院，也會全力配合中央的指揮調度。

關於暫緩公務人員出國決議，市府人事處長陳明忠表示，詳細的施行細則目前仍在研擬中，因為市府所屬公務人員高達約3、4萬人，其中有市府局處、教師以及警察、消防等，因範圍相當廣大，將於下週一（3/2）公布。

依照疾管署公布的資料，目前一級旅遊注意（Watch）國家為泰國、伊朗、義大利，二級旅遊警示（Alert）國家為日本、新加坡，三級旅遊警告（Waring）國家為中國大陸、香港、韓國、澳門。

