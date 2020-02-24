　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高雄跟進了！3/2起公務人員禁止前往「二級旅遊警示國家」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 防疫要管制 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市政府從3月2日起禁止公務人員前往二級旅遊警示國家。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

新冠肺炎疫情尚未降溫，全台陸續有地方政府禁止公務人員出國，唯獨高雄市遲遲未跟進，市長韓國瑜在24日第九次疫情會議做出裁示，市府所屬公務員將從3月2日暫緩前往疾管署公布的二級警示國家，至於實施到什麼時候沒有時間表，但市府仍希望中央統一公務人員疫情期間出國規範，以免中央地方不同調的情況發生。

衛生局長林立人指出．目前管制範圍在疾管署所公布的二級旅遊警示（Alert）、三級旅遊警告（Warning）的國家，不過目前在中央中央流行疫情指揮中心的感染控制還有疫情防範的措施中，尚未一致的規範公務人員出國旅遊，目前已函請中央加速制定，讓地方政府有依循的管道。

▲▼ 防疫要管制 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 防疫要管制 。（圖／記者洪正達攝）

另外針對目前市府所屬的長照據點中，常會辦理團康活動或是共餐，目前只要參加人數在50人以上的活動明令禁止，50人以下的活動不管制，但須做好相關的防疫措施，未來會視疫情需要強化，盡可能降地社區感染的風險，目前市府有12家指定的隔離醫院，也會全力配合中央的指揮調度。

關於暫緩公務人員出國決議，市府人事處長陳明忠表示，詳細的施行細則目前仍在研擬中，因為市府所屬公務人員高達約3、4萬人，其中有市府局處、教師以及警察、消防等，因範圍相當廣大，將於下週一（3/2）公布。

依照疾管署公布的資料，目前一級旅遊注意（Watch）國家為泰國、伊朗、義大利，二級旅遊警示（Alert）國家為日本、新加坡，三級旅遊警告（Waring）國家為中國大陸、香港、韓國、澳門。
 

ET快訊
劉真移除葉克膜做人工心臟　醫曝「非常重症」原因
桃園工安意外！土牆坍塌「2工人遭活埋」　命危搶救中
即／高雄跟進了！3/2起公務員禁前往「二級旅遊警示國家」
血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」　事件始末一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李問號召100位設籍馬祖黨員　兌現承諾籌備地方黨部

快訊／高雄跟進了！3/2起公務人員禁止前往「二級旅遊警示國家」

罷韓連署破51萬　吳祥輝嗆：若成功就來領導罷免蔡英文運動

疫情爆發恐分流上班　北市府盤點備援地點

北市防疫計程車26日正式上線　專車載居家檢疫者就醫

全民防疫新冠肺炎　陳建仁：誠實是疫調成功的必要條件

入校量體溫、洗手教學…　侯友宜視察校園「六大防疫重點工作」

立法院小黨抽委員會　蔡壁如司法、陳柏惟財政、林昶佐衛環換外交

防疫升級！中科院出借4台「熱顯像儀」置立法院

快訊／國防部：已通令國軍各部隊　暫停3、4月教召

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

李問號召100位設籍馬祖黨員　兌現承諾籌備地方黨部

快訊／高雄跟進了！3/2起公務人員禁止前往「二級旅遊警示國家」

罷韓連署破51萬　吳祥輝嗆：若成功就來領導罷免蔡英文運動

疫情爆發恐分流上班　北市府盤點備援地點

北市防疫計程車26日正式上線　專車載居家檢疫者就醫

全民防疫新冠肺炎　陳建仁：誠實是疫調成功的必要條件

入校量體溫、洗手教學…　侯友宜視察校園「六大防疫重點工作」

立法院小黨抽委員會　蔡壁如司法、陳柏惟財政、林昶佐衛環換外交

防疫升級！中科院出借4台「熱顯像儀」置立法院

快訊／國防部：已通令國軍各部隊　暫停3、4月教召

李問號召100位設籍馬祖黨員　兌現承諾籌備地方黨部

疫情打亂旅遊、出差計畫　富邦產推「快捷理賠」零時差服務

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口　台大：改變方式才能繼續辦

寒流農損破千萬！苗栗縣損失最慘重　高接梨穗146公頃沒了

存起來！6張圖告訴你「開學防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費

包膜設計公司忽略安全漏洞回報　駭客怒向所有消費者寄信提醒

新冠肺炎衝擊拍賣市場　蘇富比宣布香港春拍延至7月

大馬首相辭職震撼彈！政壇逼宮傳聞滿天飛　希盟看似瓦解…安華是關鍵

明日開學！美女急診醫師田知學親授「防疫4妙招」...要小孩戴口罩太困難

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

血友病童有台灣身分證　陸委會：勿再亂傳！

快訊／國防部：已通令各部隊　暫停3、4月教召

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

陳時中禁醫事人員出國！他嘆：醫奴，可憐哪

滯陸台童想家…羅智強「紅了眼睛」

游錫堃引「台商的一封信」轟馬英九該有分析能力

小粉紅堅持回台用健保！　陳柏惟：費率應和國人有別

北市「胡析延」找到了　他辯字跡潦草

杏仁哥告罷韓團體　雄檢將分案調查

高嘉瑜談出國禁令：付出非理所當然

更多熱門

相關新聞

疫情打亂差旅計畫　富邦產推快捷理賠服務

疫情打亂差旅計畫　富邦產推快捷理賠服務

隨著新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，不少人的交通及差旅計畫大受影響，富邦產險今（24）日表示，除了放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定外，同時也提供多項便捷的理賠申請與服務管道，包擴航延險快捷理賠、24小時免費服務專線及APP理賠服務等，達到零接觸、零時差的理賠服務。

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口

6張圖告訴你開學防疫重點懶人包

6張圖告訴你開學防疫重點懶人包

新冠肺炎衝擊拍賣市場

新冠肺炎衝擊拍賣市場

19歲甜美護專女示範7步驟洗手　韓國瑜認真學

19歲甜美護專女示範7步驟洗手　韓國瑜認真學

關鍵字：

新冠肺炎旅遊警示公務人員禁止出國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面