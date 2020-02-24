血友病母子「唯二」確定返台　涉台人士：其他台灣民眾「急找管道回家」

▲湖北荊門台商會長簡俊男奔走幫忙，血友病少年與母親今晚率先返台。（圖／湖北台辦提供）

記者任以芳、魏有德／台北 ──武漢報導

湖北台商最新消息指出，血友病少年和他的母親，在荊門台商會長簡俊男協調下，經過特殊申請今（24日）確定離開湖北，目前抵達成都雙流機場，晚間「自行搭機回台。」這消息也給其他滯留湖北的台灣民眾燃起希望。不過，大陸媒體最新消息指出，武漢原本宣布部分人員出城宣告無效！涉台人士也私下透漏，「許多滯留台灣民眾很心急，陸續透過其他管道幫忙協調回台。」

武漢今天宣布最新政策，原本放行滯留在漢外地人員可出城最新公告，不到半天時間又變卦！目前最新消息，部分人員可以出城「通告無效。」由於，血友病少年與母親是透過專案處理，不受限此項規定。根據四川台辦也透漏，目前滯留湖北唯一能回台的個案，只有血友病少年與他母親，其他滯留湖北的台灣民眾是否能自行返台，沒有任何消息。

目前整個湖北還是處於封城狀態，就算隔離確定健康，也無法隨意出城。根據涉台人士指出，「不只對母子積極申請回台，其他台灣民眾也開始找特殊管道幫忙，希望從其他省分出發，盡快回家！」目前上海、成都的機場都是回台最近距離的選擇。

▲血友病少年使用的救命針劑到了用藥危險期。（圖／湖北台辦提供）

根據湖北台商透漏，為了幫助血友病童回家，簡俊男奔走一個多星期，終於協調成功，確定踏上返台之路。由於武漢沒有直飛台灣飛機，簡俊男帶著血友病少年和他的母親，從湖北荊門開車出發，開了10個多小時高速公路，一千多公里路程，順利抵達成都雙流機場。

之前湖北台辦多次發布消息，滯留的台灣民眾居家隔離14天，全部確定沒有任何症狀。這對母子打從封城後，沒有出過家門，臨走前也有做身體健康檢查，並開立健康診斷書。由於，血友病少年急需的特殊藥劑28日進入危險待藥期，台灣方面指出，20日已經開出第二批藥物，共四針可以撐到3月28日。考量孩子健康急迫性，大陸方面這次多協調，幫助這對母子率先返台。