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生氣時你會怎麼做？男性試圖總結、女性試圖連結

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▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）

▲吵架時男女終結話題的方式大不同。（示意圖／CFP）

文／鬼速拉近關係的男女撩心語言學

想終結話題時，男女這樣說

在前文中，我們提到了女性一生氣就想結束對話。

然而，這種情況不限於生氣，有時候聊天聊得正起勁，但自己是為了聊正事（和聊得起勁的話題不同）而和對方見面，或者之後還有別的約會或行程時，就會「想結束目前這個話題」，這種感覺無論男女都會有。

因此，本文將解說除了生氣時中斷對話的情形以外，當男女想結束話題時，會說的一句話。

男性試圖總結

男性：「簡單來說，就是○○對吧？」
女性：「對啊。」

如果對方突然這麼說，或許就是想結束話題的時候。男性也會用「也就是說」、「所以說」來做結尾。
這種目的相同但作法迥異的現象，也是源自男女之間大腦機制的不同。

只看樹木判斷狀況的男性，會想在話題結束之前確實掌握事實。因此，男性偏好總結談話內容，拋出客觀性的問題，例如：「簡單來說，就是○○對吧？」或「也就是××對嗎？」

如果得到能接受的回答，就會用「其實我今天找你來是因為……」或者「抱歉，我等一下還有約……」等方式來回到正題、傳達要事。

相反的，當男性不滿意對方的回答時，除非真的沒有時間，否則很可能會持續「呃……所以是△△嗎？」等對話，直到能接受為止。

女性試圖連結

另一方面，以整片森林判斷的女性，比起回答自己的感受，更重視在彼此互相搭起橋樑的狀態下結束對話。因此，比起總結內容，女性偏向持續說出表示共鳴的主觀性語句。

畢竟之前閒聊的話題也不是完全不重要，如果認為雙方之間的認知完全一致，很有可能會出現「對啊，那傢伙真的就是這一點不好」之類，附和對方的內容。

然而，女性仍然會將要和對方有所共鳴放在第一順位。若附和的方向錯誤，很可能會讓對方心情不好，所以只需要表現出有所共鳴的感覺即可。

這種男女之間的差異，或許可以簡單歸納為「男性試圖總結，女性試圖連結」。大家從這裡就可以發現，身為男性的我，還是會忍不住想做結論。

無論任何情況，只要注意到男女的方向性不同，就更容易了解對方話中的真意。

男女互相了解的關鍵

男性請記得「不是所有話題都需要總結」
凡事都想說清楚講明白的男性，只聽到表示共鳴的語句是無法理解的，所以會想逐一確認。一般情形下，女性或許會附和，但當你感覺到「她是不是想結束話題」時就該停下來了。如果這時還繼續死纏爛打，只會讓好感度跌落谷底。

女性如果「不想在這裡總結」就糾纏到底吧

當妳覺得對方話說到一半突然開始進行總結，很有可能就是他想盡速做出結論，結束話題了。如果妳附和，對方就能舒暢地結束話題。不過，若對方的總結不太對勁，而且妳不想在被誤會的情況下結束對話，這時比起對方的情況更應以自己為優先，確實糾正對方說的內容。

▲鬼速拉近關係的男女撩心語言學。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》。

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