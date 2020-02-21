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最折磨人的等待！想確認他愛不愛你　就用「這招」測試

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▲聊是非用圖，男女，兩性，卸妝，素顏。（圖／CFP）

▲想知道一個人愛不愛你，可以用一些小撇步測試。（圖／CFP）

文／世界欠我一個你

以前你總是習慣熬夜，然後我也故意很晚都不睡，盯著時間十二點後，我就會冒出來和你說話，裝作是和你一樣睡不著，那樣子就可以和你聊天了，可是你都不知道我都快要睏死了。

我會和你分享我喜歡聽的歌，碰巧你也喜歡，其實是我知道了你的喜好讓自己去喜歡的，然後才有了不經意的碰巧。無數次的碰巧背後，都是我對你的喜歡。我們每次聊的話題，都是我精心想過的，能讓你感興趣的話題。你不找我聊天的時候，我會點了又點我們的聊天對話框，把聊天記錄翻來覆去地看了一遍又一遍。

後來你離開我了，我熬夜的習慣卻怎麼都改不掉。你給我發一個「嗯」，我還是會繼續和你說話，可是我發一個「嗯」，你就沒有然後了。

我總是為你的不回覆找各種理由，你沒玩手機，還是手機沒網路了？怎麼一直沒給我回覆。我總是在你遲遲不回我訊息後，提著心睡不安穩。手機要是有一點動靜，我就迫不及待地去解鎖查看。

在無數次解鎖時欣喜的目光和查看完止不住地失望後，我總算明白了，原來等你回覆訊息簡直是一種煎熬。其實我滿難過的，我對你這麼好，你卻總這樣不冷不熱的，可我毫無辦法，誰叫一開始主動的人是我。

偶爾我也會想，當我終於消失在追逐你的長途裡，某個夜裡你的手機微微一震，你會不會恍然地以為，還是我給你的溫柔最好。

一個人只有在很愛很愛你的時候才會患得患失，才會因為你的一句話想太多而變得疑神疑鬼，才會為了你讓自己失眠，才會對你胡鬧、生氣得像個耍賴的小孩，才會對你和別人不一樣。所以你領領情吧，你怎麼不想想，如果不是因為愛你，我那麼折騰自己是為了什麼。

我知道，在乎我的人從來不願意讓我等太久；我給你發出的每一則訊息，向你傳遞的每一份真誠和善意，對你來說其實都沒有任何意義。

你還是會頻繁地出現在我眼前，我每天無數次點開你的社群動態查看你的近況。你會發動態貼文，可你就是遲遲不回我訊息，即使有時你出乎意料地回覆我了，也吝嗇地只說一句敷衍的話，只是為了把我打發走。

我難過、煎熬，在深夜輾轉反側，可你卻依然無動於衷。我突然間就覺得，就算我和你走過多少路，為你做過多少瘋狂的事，給過你多少的感動，以後再想起來時，你還是會滿不在乎，而還沒說話眼眶就濕潤的人，是我，不是你。

▲世界欠我一個你。（圖／高寶書版提供）
★本文經高寶書版授權，摘自《世界欠我一個你》。

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