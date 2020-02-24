影／備戰開學日！400萬學生將進到校園　潘文忠高校視察：不敢掉以輕心

記者許展溢／台北報導

高中以下明天就要開學，教育部長潘文忠今（24日）到板橋高中視察防疫整備狀況表示，面對這次疫情沒人敢掉以輕心，相關物資及工作，都已在延後開學2週的這段時間到位，學校從入門量體溫到各項消毒都有一套完整措施。

潘文忠說，明天高中以下，包含部分大學將陸續開學進到校園，全台學生共有400多萬人，大家用最嚴謹審慎態度解決這次防疫，沒人敢掉以輕心。其中，各級學校工作指引，都非常清楚的在開學前詳細說明，各校校長當召集人，展開相關工作。

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▲學生進校門必須先量額溫。（圖／記者許展溢攝）

潘文忠指出，防疫物資在決定暫緩開學時就陸續準備，提供645萬片口罩、8.4萬公升酒精、2.5萬支額溫槍作為備用物資，都已陸續送達全台各校。另外，開學前也和各地環保局在校園全面消毒。

板橋高中開學防疫自行購買3000個口罩，加上教育部補助2500個，共有5500個。全校共有60班，每班都會配置防疫包、額溫槍42支，還有漂白水1500cc60瓶 ，將會教導學生如何調配使用。另外，學校因有次氯酸水生成器，也會無限量供應學生消毒桌椅等。

▲▼ 潘文忠視察板橋高中防疫整備工作。（圖／記者許展溢攝）



對於板橋高中防疫工作，包括資訊教室鍵盤、借閱圖書等消毒，還有對身體不適的檢測、隔離，潘文忠認為是一套很完整的防疫措施，明天開學學校也將利用上半天進行衛教宣導、消毒，落實到每一班。

▲▼ 板橋高中每班都會配置防疫包。（圖／記者許展溢攝）



新北市教育局表示，防疫如臨大敵，明天全市會派出80位同仁到各校稽查防疫工作。板橋高中指出，全校共2331名學生，寒假期間有赴中港澳學生有19人，曾赴中港澳的親屬有235人。教職員總人數167人，少部分的人接觸中港澳返台的親友，不過以上都在是2月初的旅遊史調查，目前都沒有任何狀況。