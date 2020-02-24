立法院小黨抽委員會　蔡壁如司法、陳柏惟財政、林昶佐衛環換外交

▲陳柏惟抽中財政委員會。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院24日舉行無黨籍及少數黨團委員抽籤，抽籤結果出爐，民眾黨抽到教育、司法、財政、經濟及內政，時代力量抽到交通、衛環、國防外交；台灣基進陳柏惟則抽到財政委員會，無黨立委林昶佐原本抽到衛環委員會，後來與民進黨團協調後，換回深耕4年的外交國防委員會。

民眾黨團總召賴香伶原鎖定進入內政委員會、具醫療背景的蔡壁如則想進衛環委員會，但最後賴抽中教育及文化委員會、蔡則是司法及法制委員會，高虹安加入內政委員會；時代力量黨團部分，邱顯智抽中交通委員會、王婉諭抽中社會福利及衛生環境委員會、陳椒華則是外交及國防委員會。另外，原希望加入交通委員會的陳柏惟，則抽中財政委員會。根據規定，立委在會期委員會召委選舉人名冊編定前，可以與他人互換委員會。

不過，林昶佐稍早表示，今早抽委員會，一抽到熱門的社福衛環委員會，馬上就有多位民進黨在環境、衛福領域專業的立委來電詢問是否可能調換，他立刻聯絡民進黨團幹事長鄭運鵬後，正式確認換回深耕4年的外交國防委員會。他還說，「聽說國民黨正在勸吳斯懷不要加入外交國防委員會，不知道結果如何，但不管怎樣，林昶佐已經回歸外委會了，那些想進來舔共舔中、裡應外合的，最好三思。」

委員會抽籤結果如下：

台灣民眾黨

賴香伶：教育及文化委員會

蔡壁如：司法及法制委員會

高虹安：內政委員會

張其祿：財政委員會

邱臣遠：經濟委員會



時代力量

邱顯智：交通委員會

王婉諭：社會福利及衛生環境委員會

陳椒華：外交及國防委員會



無參與黨團委員

林昶佐：社會福利及衛生環境委員會（換為外交及國防委員會）

陳柏惟：財政委員會