「這是男人的承諾」　傅崐萁：從政20年都支持正藍　才選在這時恢復黨籍

▲傅崐萁記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

無黨籍立委傅崐萁日前因恢復國民黨籍引發黨內風暴，之後多日未出席公開活動，傅崐萁24日現身立法院受訪回應。他表示，他從政將近20年，歷任四屆立委、兩任縣長，不只是正藍更是深藍，也從來沒脫離過他的範疇，「這是從政初衷，這是男人的承諾，我對人民表達，我在這個陣營裡面，我會支持正藍，才選在這時恢復黨籍。」

傅崐萁表示，2000年國民黨失去政權後，經過8年努力，在2007年吳伯雄主席感召下，國親整合成功，代表親民黨的就是傅崐萁，代表國民黨就是吳伯雄、吳敦義，共同簽署國親共同合作協議，讓馬英九順利當選，並達到86席空前勝利。

傅崐萁說，8年執政中，國民黨大家大業榮華富貴、掌握國政，他給予滿滿祝福，在2016年、2020年，傅崐萁也給國民黨最大支持幫忙，讓兩次總統大選，國民黨在花蓮都大勝。

「此時此刻國民黨失去政權家徒四壁的時刻，願意給國民黨最大協助的力量，唯有集中在野每分力量監督執政黨，才能導正國家方向，讓國家健康穩定。 」傅崐萁說，唯有強大在野黨，才不會讓執政黨腐化、傲慢，這才是民主國家全民之福，此時此刻很多想法意見，台灣是多元民主社會，對他個人的批評或指導，都是他邁向持續成長進步的養分，都給予充分尊重。

傅崐萁強調，未來他會持續支持藍營，「過去成功不必在我，但未來能振衰起敝、贏回政權，必然有我」，並再次表達20年來不改其志，不管怎樣風吹日曬雨打，始終支持藍營。