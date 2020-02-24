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防疫升級！中科院出借4台「熱顯像儀」置立法院

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▲▼中科院出借4台熱顯像儀放置在立法院入口。（圖／記者楊蕓攝）

▲中科院出借4台熱顯像儀放置在立法院的主要入口。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，隨著立法院開議，防疫機制也升級。除了自7日起，所有進出立院的人員都必須先由駐衛警測量額溫才可進入。因應立院防疫需求，國家中山科學研究院出借該院研發的「精準型熱顯像儀」4台，分別放置在主要出入口，不僅增加效率也更精準，人員只要站在測量範圍，感測到的溫度會即時顯示在螢幕上，只要體溫高於37.4度，就會發出逼逼警示聲響，一旦確認有發燒症狀就不得進入立法院。

▲▼中科院出借4台熱顯像儀放置在立法院入口。（圖／記者楊蕓攝）

▲中科院人員教學立法院員警如何操作、辨識體溫。（圖／記者楊蕓攝）

四台熱顯像儀分別設置在立院在院區大門、群賢樓入口、中興會館正門及側門，24日陸續裝設完畢後正式啟用，預估將使用至疫情穩定後。

中科院材料暨光電研究所長程一誠表示，中科院研發「熱顯像儀」，有助體溫篩檢防疫，因應新冠肺炎疫情，熱顯像儀應用在人流大量進出的區域，增加人力測量額溫的效率，精準度也較民間使用的熱顯像儀更加精準。

▲▼中科院出借4台熱顯像儀放置在立法院入口。（圖／記者楊蕓攝）

中科院表示，透過開發國防自主與軍民通用技術，將傳統用於武器系統上的紅外線熱顯像技術，結合中科院紅外線測溫法則專利，成功研製軍民通用之紅外線熱顯像系統，其中包含手持式熱顯像儀、平板式熱顯像儀以及精準型熱顯像儀，可用於體溫告警、居家監控、工業檢測等應用。

▲中科院出借4台熱顯像儀放置在立法院的主要入口。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼中科院自行研發的熱顯像儀。（圖／翻攝自中科院臉書）

▲中科院自行研發的熱顯像儀。（圖／翻攝自中科院臉書）

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