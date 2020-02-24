「又是你們」！藥頭運毒二度栽在同一警　永和民宅搗破毒窟

▲新北毒販運毒卻栽在同一名警察手中。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男藥頭，利用永和區一處社區民宅做為販毒據點，在住宅區內進行毒品交易，經新北市刑大多日監控，17日晚間查獲陳男；另一名曾被警方抓過的戴姓男子身懷毒品恰巧前來交易，被警方一眼認出，起出海洛因、安非他命共524公克，依毒品罪嫌移送偵辦。

新北市刑大偵四隊日前獲報，有毒販藏身在永和區一處社區內進行毒品交易，經報請新北地檢吳育增檢察官指揮偵辦，持續蒐證兩個多月，17日晚間見時機成熟，持搜索票前往查緝，從陳男住處查獲安非他命13.5公克。

在警方搜索時，一名戴姓男子剛好前來運送毒品，在戴男走入社區中庭時，就被員警認出曾在兩個月查獲，隨即上前攔查。戴男看到員警又是老面孔，驚呼：「怎麼又是你們！」當場人贓俱獲，從戴男身上起出海洛因及安非他命共510.5公克，警詢後將陳、戴二人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

新北警局毒品查緝溯源中心呼籲，因毒販常利用社區、出租套房及透天厝做為販毒據點，希望透過警民反毒通報網，針對社區型販毒藥頭加強查緝，警方也將持續落實空屋及出租房屋清查，以發掘可疑毒品犯罪，將毒販趕出社區。

▼警方起獲的海洛因及安非他命。（圖／記者陳豐德翻攝）

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