親戚一句「當警察工作穩定」決心從警　劉居榮搗破52塊海洛因磚受柯P表揚

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵三隊副隊長劉居榮，從小因父母離異由祖母一手拉拔長大，高中畢業後考上大學，但因家中沒有錢供其念書，在親戚的鼓勵下投考警專後又考上警察大學，曾因搗破市值上億元的海洛因磚，受到市長柯文哲表揚。

劉居榮，36歲，在高雄長大的他，因家中經濟狀況不好，靠祖母當廟婆每個月一萬多元的收入、親戚的接濟，劉在國中、高中開始打工，幫忙貼傳單，當時貼一張一塊錢，多少貼補一下家用，但也養成獨立自主的能力。

▲北市刑大偵三隊副隊長劉居榮，搗破52塊海洛因磚受到市長柯文哲表揚。（圖／記者邱中岳攝）

劉居榮表示，當初原本考上中興法商，家中經濟狀況無法供劉就讀大學，在親戚一句「當警察工作穩定」的鼓勵下轉考警職，劉當時也想「不如去嘗試看看好了」便開始了警職生涯。

劉居榮在警專22期畢業後在國道警察服務，經歷3年後轉考警察大學擔任在中正二分局擔任巡官，最後到警備隊擔任分隊長後又接任副所長一職，在2014年轉任刑大警務員，在2018年擔任偵三隊副隊長一職。

▲刑大副隊長劉居榮在親戚的建議下考上警察，開始警職生涯。（圖／劉居榮提供）

從警後的劉居榮，每個月還有1萬4千多元的零用錢，每個月也寄1萬元回家孝敬祖母，但祖母在多年前過世，讓劉居榮開始過著一個人的生活，直到認識同為警職的妻子，才讓劉感到「終於不用一個人過年了」，為此相當感謝妻子的陪伴與體諒。

劉居榮直言，自從到刑大擔任副隊長一職後，開始對刑案偵辦有了興趣，除了破獲暴力討債集團、應召站賣淫集團等，並於2019年9月搗破跨國販毒集團，起獲52塊市值上億元的高純度海洛因磚，受到市長柯文哲關注，也因此榮獲全國模範警察。

劉居榮低調表示，當初誤打誤撞進入警界服務，後來對刑案相當感興趣，未來也希望能夠繼續替警界盡一份心力、打擊不法分子。

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