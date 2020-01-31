年終獎金不夠罰！轉傳「武漢肺炎台商住所、海總封院」　高雄2男女送辦

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局刑警大隊科技偵查隊執行網路巡邏，在社群網路PTT及臉書上，發現有人在PTT【八卦】版及臉書【我是左營人】專頁，張貼未經證實之疫情訊息，內容以轉傳第一個台灣病例台商居住於浪琴嶼、海總醫院封鎖急診室禁止出入等語，成立專案即時追查偵辦，目前已經找到2位網友，同時將他們移送法辦，最重恐怕要面臨100萬的罰款。

▲轉傳武漢肺炎台商假消息，遭到高雄市刑大查獲送辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目前全台進行防治武漢肺炎期間，為防止造成民眾恐慌，相關疫情資訊應由中央流行疫情指揮中心統一同步發布，以免假消息造成民眾恐慌，但是卻有一名蘇姓男子以及許姓女子貼文，表示之前從大陸返台確診罹患武漢病毒的台商，居住在高雄左營的浪琴嶼以及造成海總封院，經過衛生局認定之後已造成人心惶惶，致損害於公眾，所以請刑大幫忙追查。

科偵隊經循線追查通知該2人到案說明，均坦承自己的犯行，不過只說是「轉傳」，並非是散播源頭，同時深表歉意，全案依違反傳染病防治法第9條、第64條之1及社會秩序維護法第63條第1項第5款函請高雄市政府衛生局及左營分局依法裁處，若是以傳染病防治法，這樣的行爲可以裁處10萬元以上，100萬元以下的罰款。

▲轉傳武漢肺炎台商假消息，遭到高雄市刑大查獲送辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府警察局也呼籲為遏止武漢肺炎疫情影響及蔓延，行政院已於1月20日成立『嚴重特殊傳染病肺炎中央流行疫情指揮中心』，全面防範新型冠狀病毒肺炎疫情，確保防疫安全，並確保防疫物資整備，以防供應短缺或哄抬及相關假訊息發生，降低民眾恐慌，請民眾切勿任意上網張貼未經證實之不實疫情資訊，以免觸法。