衛福部下達出國禁令！醫護反彈：形同遭「妖魔化」...盼給期限和補償

▲一名不願具名的護理師表示，在社區內他們已經很容易被貼標籤，如此政令根本是想要把他們「妖魔化」。（圖／路透）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情在各國持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國。對此，許多醫護人員相當反彈，認為各院早已展開自主管控，卻還要再特別搬出針對醫護人員的政令，在社區內他們已經很容易被貼標籤，如此政令根本是想要把他們「妖魔化」，希望政府能提出管控的期限及相關補償。

一名不願具名的護理師表示，目前醫護人員在社區內很容易被貼標籤，許多鄰居、友人聽到他們在醫院工作，嘴上說很辛苦，實際上卻要求身邊的人要遠離他們，她質疑，衛福部是否因為沒有臨床所以不知道醫護人員的休假很難排。

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另一名護理師指出，在新冠肺炎疫情蔓延後，院方早已開始進行管理，不但禁他們假，出國也要經過主管核准才可以，儘管如此，昨日中央卻發布了那樣的指令，讓她覺得「為什麼是我們」，護理師指出，當初被命令禁假時他們就已默默吞下，不過因職責所在，只好接受，現在又得接受這種政策，有點不被尊重，要的話就連其他行業、單位一起管控，並非只有他們有遭受感染的疑慮。

護理師提到，同事間對於昨日發布的政令有無感的，也有反對的，但全部的人都希望能知道限制他們放假及出國的相關政策，到底何時才是個頭？希望政府可以給出期限，或是其他補償。

台中市中山醫學大學附設醫院表示，院方對於昨日宣布的政策沒有意見，在防疫期間，除要求醫護人員入院都要量體溫、勤洗手、戴口罩外，一線單位如急診室、篩檢站都有特別的隔離設施，未來也將會全力配合中央發布的任何防疫政策。

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