29歲兒逛燈會走失父急求援　豐原暖警一聲「注意」鷹眼速尋獲

▲薛姓男子22日帶兒子前往台中市后里馬場參觀燈會，因人潮眾多兒子走失，報警後警方迅速找到兒子，讓兩人團聚。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市薛姓男子，22日晚間帶著疑患有身心障礙的兒子前往后里馬場參觀2020台灣燈會，因人潮眾多導致兒子不慎走失，薛男心急如焚，趕緊透過現場工作人員報警，並提供照片讓警方辨識。豐原分局頂街派出所所長廖俊賔及潭子分駐所所長蔡易儒當時剛好在現場附近疏導交通，獲報後正要通知其他會場內執勤員警時，突然眼睛一亮，發現照片中的男子就在眼前，馬上通知薛男，讓父子倆開心團聚。

豐原警分局表示，22日晚間7時許，2020台灣燈會后里馬場園區i13服務站接獲50多歲的薛姓男子求助，指稱與疑患有身心障礙的兒子（29歲）觀賞花燈時，因人潮眾多，不慎走失，遂尋求協助，並提供照片供辨識，現場工作人員立即通報警方及志工單位協尋。

廖俊賔及蔡易儒當時正於馬場路及寺山路口疏導人車，接獲通知後立即轉傳現場執勤同仁知悉，忽然眼尖發現薛男就在眼前，立即通報i13服務站，並由蔡易儒於晚間8時20分許引導薛父至動物狂歡嘉年華燈區入口前，讓父子2人團聚，薛父對於警方積極協尋不勝感激，連連道謝。

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