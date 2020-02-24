登山客「羅馬縱走」中風昏迷搶救不治　直升機吊掛下山

▲林姓男子23日進行「羅馬縱走」時突然昏倒，救難人員趕赴現場時已失去生命跡象。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

10名登山客23日上午到台中市和平區進行「羅馬縱走」，原預計當日來回，未料，其中一名林姓男子疑似中風突然昏倒，其他隊員見狀趕緊報警，並為林男實施CPR急救；由於林男等人所在地附近山林密布，直升機無法降落，待地面部隊於同日晚間6時許與其接觸時，林男已無生命跡象，經搶救仍無效。救難人員昨日已連夜將林男遺體搬運至直升機可升降的地點，並於24日上午8時許吊掛下山。

和平警分局勝光派出所表示，23日下午1時34分許接獲通報，有一行10人登山隊於當日上午進行「羅馬縱走（和平區羅葉尾山、武佐野群山、馬武佐野郡山）」當日來回，其中一名62歲林姓男子突然昏倒，立即聯絡梨山消防分隊派遣2車10人前往救援，由黃暉銘小隊長帶隊。

台中市消防局指出，經回撥報案人得知，林男有中風病史且已無呼吸心跳，中心立即線上指導實施CPR進行急救。由於該登山小隊當時已攻頂羅葉尾山後往馬武佐野郡山方向，現場高度約為海拔2450公尺，附近山林密布無法提供直昇機執行吊掛作業。

救難人員於23日下午2時許開始上山救援，下午3時18分許到達馬鰣橋登山口，於晚間6時45分許抵達現場，但林男已明顯失去生命跡象，經搶救、評估後不建議電擊，因當地直升機無法升降，現場救難人員決定先行搬運遺體下撤至距離2.5公里外的馬武佐野郡山附近，尋找適合直升機作業地點。

消防局表示，接獲黃暉銘回報，24日上午8時07分許直升機已把遺體吊掛成功離場，將先行運至東勢區萬泰禮儀社，檢察官也將前往該社勘驗，中心已聯絡該禮儀社派遣人車前往協助處理，並聯繫林男家屬知悉。

▲消防局表示，24日上午8時07分許直升機已把遺體吊掛成功離場。

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