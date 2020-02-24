血友病童救命藥已開　但他手上根本沒藥…荊門台商協會回應

▲血友病童的母親23日出面表示，兒子手上的救命藥物已經用完。（圖／湖北台辦提供）

記者柯振中／綜合報導

日前因「血友病兒子」受到關注的馬姓女子23日出面呼籲，兒子手上的藥已經用完了，希望第二批包機能盡快成行，引起社會議論，中央流行疫情中心指揮官陳時中也出面回應，已開了4劑藥劑，能夠用到3月28日。對此，荊門台商協會會長簡俊男則說，這4劑藥劑「根本還沒送到」，血友病男童即將進入待藥危險期。

血友病童的母親指出，兒子領有台灣的身心障礙證明，等級為極重度，身患血友病，每周要施打雙特異性單株抗體藥物，以預防出血，但該藥大陸沒有，且台灣健保規定，患者每次只能拿兩劑，目前藥已經用完，希望台灣盡快啟動第二批包機，讓他們返台。

▼滯留武漢的血友病童錯過第一班返台包機，拿到救命藥2針劑，但都已用完。（圖／讀者提供）

對於血友病童母親的說法，指揮官陳時中回應，除了第一批藥物以外，20日還開了第二批藥物給血友病童的家人，這些藥物預計可以用到3月28日。不過，對於陳時中的回應，荊門台商協會會長簡俊男則說，第二批所開的4劑藥物目前還沒有配送方案，還沒送到大陸，更不可能送到湖北荊門，第一批送來的藥物已經用完，血友病童手上目前沒有藥，即將進入待藥危險期。

▼陳時中23日說，20日又有開了4劑藥物，預計可以用到3月28日。（圖／記者李毓康攝）