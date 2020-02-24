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秋行軍蟲已「定居」中國　陸專家警示：2020蟲害或提早來臨

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▲秋行軍蟲。（圖／翻攝新京報）

▲大陸多地進入春耕季節，秋行軍蟲害或將捲土重來。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地將進入「春耕」時期，隨著各類農作物播種、發芽，病蟲害也將隨之而發。秋行軍蟲是去年（2019）影響最為嚴重的蟲害之一，專家分析，「秋行軍蟲」雖為入侵的外來物種，但目前已經「住在中國」，「（今年）一旦發生，就會成災，不僅玉米可能受災，小麥、油料作物等也可能受影響，發生時間也會早於去年。」

《新京報》報導，中國農業科學院農業經濟與發展研究所研究員王秀東表示，去年因為是從國外遷飛而來，到了以後，主要作物的莖葉已經蠟質化，所以除了玉米之外，其他作物影響不大，今年則不同，「它住在中國了，沒有了從外面遷飛進來的過程，所以一旦發生，就會成災。」

▲ 秋行軍蟲疫情肆虐全台 基隆淪陷首例入侵菜園。（圖／基隆市政府提供）

▲ 秋行軍蟲幼蟲。（資料圖／基隆市政府提供）

大陸農業部數據顯示，秋行軍蟲於2019年春天入侵，一整年蟲害發生面積達1500多萬畝，實際危害面積246萬畝，主要影響的作物為玉米。對於今年的秋行軍蟲害，專家也警示，時間或早於去年，且不僅影響玉米，小麥、油菜都可能受到影響。
對於抑制秋行軍蟲害，王秀東提到，市場上已有針對性的農藥，各縣區都在培養自身的植保無人機隊伍，防控手段也變得更多元，目前最主要的工作，還是要做好監測，及時發現秋行軍蟲的發生情況、針對性施藥，一旦發生就要把影響降到最低。

▲秋行軍蟲幼蟲以啃食玉米植株中心嫩的部位居多。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲秋行軍蟲幼蟲喜啃食玉米植株中心較嫩的部位。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

此外，沙漠蝗蟲從非洲爆發後，已經進入歐洲和亞洲。王秀東認為，雖在中國直接成災的可能性不大，但沙漠蝗蟲造成全球性糧食減產，自然會導致全球市場波動，這種市場的變化最終也會造成一定的影響。
 

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