獨家追蹤／凌晨五點收到報告！櫻花姐「檢測陰性」開心下船：半年不敢搭郵輪

▲旅日台人櫻花姐（圖下）與同船友人相互祝福後離船，結束長達近一個月的鑽石公主號生活。（圖／受訪者提供）

記者魏有德／台北－橫濱 連線報導

鑽石公主號郵輪19日隔離期滿後，陸續有乘客下船，今（21日）將會是最後一批乘客離開。《ETtoday新聞雲》記者一早接獲旅日台人櫻花姐傳來的好消息，她表示，早上5時起床後，在門口的信箱發現肺炎檢驗報告，得知是陰性，再加上被告知可以離船，讓她頓時鬆一口氣。回想起這場防疫驚魂，櫻花姐則笑笑的說，「半年內應該不敢再搭郵輪」。

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▲櫻花姐在鑽石公主號上隔離時，藉由放風時間與同船友人在甲板上互相鼓勵。（圖／受訪者提供）

《ETtoday新聞雲》此前獨家揭露櫻花姐的先生因確診新冠肺炎，讓她成為「密切接觸者」，雖然先生已在7日被送往醫院診治，但她擔心自己要在船上待更久的時間，因此很希望儘快做好檢測，但直到三天前，船上才開始檢測全部旅客。

對於檢驗結果，櫻花姐表示，自己早上五點起床時，看到手機的台灣旅客群組，大家熱烈討論收到檢測報告，才知道結果已經出爐。於是她立刻衝到房門口的信箱收件，打開文件夾的那一刻，心裡真的非常高興，因為呈現陰性。

不過，拿到離船通知後，大家並沒有急著收行李，反而到甲板上和同船友人道別。櫻花姐說，「這段日子，大家互相加油打氣，已經培養出特殊的革命情感，能夠一起健康的下船，興奮之餘，也很感動。」

▲鑽石公主號乘客陸續下船。（圖／路透）

集合時間一到，櫻花姐便隨著人潮排隊下船。她指出，乘客離船的作業很嚴謹，為了保護個人隱私，工作人員特別要求乘客不准在移動時拍照、攝影，通道兩旁也都是身著隔離衣的防疫人員，港口邊停放各式救護車待命。至於像櫻花姐一樣未確診的乘客，則是集中乘坐遊覽車前往橫濱車站，自行回家。

至於先生的狀態，她表示，收到通知前，自己得知住院的先生已經痊癒，並且先行回家，也讓她鬆了一口氣。櫻花姐開玩笑的說，「沒想到，先生反而早一步回到家等我了。」不過，平時熱愛搭郵輪旅遊的他們，經過這次驚魂記，「半年內都不會在坐郵輪了，不過等病毒消滅後，大家還會再坐的，朋友們都來自各地只能在郵輪上見面。」

