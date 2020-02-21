　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨家追蹤／凌晨五點收到報告！櫻花姐「檢測陰性」開心下船：半年不敢搭郵輪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲旅日台人櫻花姐（圖下）與同船友人相互祝福後離船，結束長達近一個月的鑽石公主號生活。（圖／受訪者提供）

▲旅日台人櫻花姐（圖下）與同船友人相互祝福後離船，結束長達近一個月的鑽石公主號生活。（圖／受訪者提供）

記者魏有德／台北－橫濱 連線報導

鑽石公主號郵輪19日隔離期滿後，陸續有乘客下船，今（21日）將會是最後一批乘客離開。《ETtoday新聞雲》記者一早接獲旅日台人櫻花姐傳來的好消息，她表示，早上5時起床後，在門口的信箱發現肺炎檢驗報告，得知是陰性，再加上被告知可以離船，讓她頓時鬆一口氣。回想起這場防疫驚魂，櫻花姐則笑笑的說，「半年內應該不敢再搭郵輪」。

▲櫻花姐在鑽石公主號上隔離時，藉由放風時間與同船友人在甲板上互相鼓勵。（圖／受訪者提供）

請繼續往下閱讀...

▲櫻花姐在鑽石公主號上隔離時，藉由放風時間與同船友人在甲板上互相鼓勵。（圖／受訪者提供）

《ETtoday新聞雲》此前獨家揭露櫻花姐的先生因確診新冠肺炎，讓她成為「密切接觸者」，雖然先生已在7日被送往醫院診治，但她擔心自己要在船上待更久的時間，因此很希望儘快做好檢測，但直到三天前，船上才開始檢測全部旅客。

對於檢驗結果，櫻花姐表示，自己早上五點起床時，看到手機的台灣旅客群組，大家熱烈討論收到檢測報告，才知道結果已經出爐。於是她立刻衝到房門口的信箱收件，打開文件夾的那一刻，心裡真的非常高興，因為呈現陰性。

不過，拿到離船通知後，大家並沒有急著收行李，反而到甲板上和同船友人道別。櫻花姐說，「這段日子，大家互相加油打氣，已經培養出特殊的革命情感，能夠一起健康的下船，興奮之餘，也很感動。」

▲▼鑽石公主號乘客下船。（圖／路透）

▲鑽石公主號乘客陸續下船。（圖／路透）

集合時間一到，櫻花姐便隨著人潮排隊下船。她指出，乘客離船的作業很嚴謹，為了保護個人隱私，工作人員特別要求乘客不准在移動時拍照、攝影，通道兩旁也都是身著隔離衣的防疫人員，港口邊停放各式救護車待命。至於像櫻花姐一樣未確診的乘客，則是集中乘坐遊覽車前往橫濱車站，自行回家。

至於先生的狀態，她表示，收到通知前，自己得知住院的先生已經痊癒，並且先行回家，也讓她鬆了一口氣。櫻花姐開玩笑的說，「沒想到，先生反而早一步回到家等我了。」不過，平時熱愛搭郵輪旅遊的他們，經過這次驚魂記，「半年內都不會在坐郵輪了，不過等病毒消滅後，大家還會再坐的，朋友們都來自各地只能在郵輪上見面。」
 

ET快訊
快訊／台南市1對男女遭槍擊！男頭、胸中槍亡　女頭部重創命危
運將涂清涼「反對劉真優先換心」！曝曾載過她沒拿到車資
一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！
剛從大陸返台就想闖關出境！旅客被攔怒譙：不知道我是台商嗎？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

台製「瑞德西韋」曝光！　雪白結晶...合成純度達97%

貨運哥「搬4箱口罩」！一票熱情婆媽秒包圍　他苦笑求放過：貨會送不完

開學倒數「口罩、酒精備好了」　竹市61校開學前完成校園消毒

退休老師為土地永續種一片田　藍染文創將台灣推向國際

藝文圈受疫情衝擊！文化部將提「藝文紓困辦法」補助營運

一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！

運將涂清涼「反對劉真優先換心」！要重機騎士騎快點：很缺貨...網傻眼罵爆

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

台製「瑞德西韋」曝光！　雪白結晶...合成純度達97%

貨運哥「搬4箱口罩」！一票熱情婆媽秒包圍　他苦笑求放過：貨會送不完

開學倒數「口罩、酒精備好了」　竹市61校開學前完成校園消毒

退休老師為土地永續種一片田　藍染文創將台灣推向國際

藝文圈受疫情衝擊！文化部將提「藝文紓困辦法」補助營運

一看秒懂懶人包　台灣新冠肺炎26例「個案身分＆關係」曝光！

運將涂清涼「反對劉真優先換心」！要重機騎士騎快點：很缺貨...網傻眼罵爆

「租大馬路旁」以為賺到　天龍妹：簡直精神耗弱！網曝…住巷弄更吵

屏縣府自製6國外語防疫圖卡　外籍移工暖心主動送口罩幫宣導

財訊／搶親保德信人壽　8家金控心動5家出價

不斷更新／香港1名確診警察參加59人聚會　「4警出現症狀」等待檢測

好客鸚鵡狂跳反芻舞「搖嘞搖嘞」　想請旁邊心愛玩偶吃飯

大學學測成績24日出爐　避開網路大塞車「線上、手機查詢」點這裡

剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

超暖！心疼運將用漂白水「消毒到過敏」　男星街頭免費送1000罐次氯酸水

快訊／台南市將軍區槍擊案！男「頭+胸部槍傷」送醫亡　女頭部重創命危

睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

FB直播賣口罩「100片1500元」吸6千人搶標

新北失聯男「管永安」找到了！

張上淳：首例出院女台商肺纖維化

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

浙江台商體內病毒釀台灣首死　不列第25例

案24北部婦人群聚關聯圖曝！

「很快宣布日韓二級警示」陳時中：更強防疫手段

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：二次包機阻礙方在於中國

蘇貞昌：二次包機阻礙方在於中國

首批自武漢包機回台的247名台商，除了1名確診案例，其餘均已在18日完成14天的隔離，陸續從烏來、林口、台中等地的隔離場所離開。針對第二批台商包機回台時間與做法，行政院長蘇貞昌21日表示，「我們還是願意再把同胞接回來」，希望以弱勢與檢疫優先，但是到現在跟中國還是談不來，怒嗆「阻礙是產生在中國那邊，不是在台灣這邊」。

日桌協同意接收中國選手到關東集訓

日桌協同意接收中國選手到關東集訓

3男1女散播假疫情 桃檢偵結起訴

3男1女散播假疫情 桃檢偵結起訴

三省5監獄淪陷　超500罪犯確診

三省5監獄淪陷　超500罪犯確診

關鍵字：

鑽石公主號新冠肺炎武漢肺炎隔離特派現場

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面