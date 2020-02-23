減壓紓食包、通訊診療…　桃園居家檢疫服務中心多元服務　

▲鄭文燦指出，市府將設立居家檢疫服務中心，陪伴居家檢疫民眾安心度過14天隔離期。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日主持防疫專案會議時表示，截至22日為止，桃園市居家檢疫及隔離人數共2,095人，市府將設立居家檢疫服務中心，整合提供心理減壓專線、通訊診療、外送平台優惠等多元措施，希望從服務而非管制的角度，陪伴居家檢疫民眾安心度過14天隔離期。

而考量居家檢疫及隔離者看診需求，衛生局推出通訊診療服務，目前已有30家診所及5家醫院合作，未來將邀請更多醫療院所加入，包含中醫師等；衛生局也與在地食品大廠合作推出減壓紓食包，以及強身健康包等；此外，環保局推出居家安心消毒包，提供14顆氯錠，稀釋後可消毒居家環境。

此外，高中職以下學校開學在即，鄭文燦請教育局掌握滯留中港澳或其他國家的學生人數，以及主要照顧者滯留海外的人數，提供學生必要的關懷及協助，同時交通局也將24日訂為公共運輸清潔日，針對包括：YouBike、校車、公車、計程車、交通轉運站等大眾運輸工具及場所，完成消毒清潔工作，讓師生及民眾安心搭乘。

另外，考量居家檢疫或隔離者不能外出，為了避免讓他們產生孤立感或被標籤化，市府積極推動「居家檢疫服務中心健康關懷服務方案」，整合各局處資源，希望滿足居家檢疫民眾飲食、生活及娛樂等需求；經發局也將研擬透過補貼外送平台月費等方式，讓居家檢疫民眾更方便訂購餐飲；居家檢疫服務中心將由副市長李憲明擔任召集人，希望彙整各項可行服務後盡快實行。

民政局副局長張世威表示，民政局先前設立居家檢疫貼心服務專線，經統計，居家檢疫民眾最關心的議題包含：代訂代送餐服務、防疫物資發放、隔離期限等法規問題、代收垃圾，以及代繳費等；鄭市長裁示，除了宣傳線上繳費等管道，居家檢疫民眾相關規費繳交期限皆可延長，民眾不用擔心遲繳問題；此外，針對身障者或無家人照顧等弱勢群眾，由社會局協助媒合相關社福資源，提供代送餐服務。

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