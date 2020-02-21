桃園是六都最耀眼城市　邱奕勝：議會優良理性問政

▲桃園市議長邱奕勝(左二)指出，桃園議會的傳統優良，是理性優質問政，在議會努力監督下，桃園持續成長進步。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝、21日出席議會民進黨黨團總召暨幹部交接典禮表示，桃園議會的傳統優良，是理性優質問政，在議會努力監督下，桃園持續成長進步中，是六都中最耀眼亮麗的城市；而市長鄭文燦能在施政滿意度評比多次獲第一，市議會在後面支持市府團隊，於市政建設的推動力量，也是要因之一。

邱奕勝同時指出，市議會歷年來，都是在三月份才會開議，今年提早到二月份，在疫情期間，期府會共同高標準做好防疫工作。市長鄭文燦表示，新冠肺炎疫情影響層面廣大，不僅對公部門造成影響，也衝擊民間部門的製造業、服務業、內需產業等，對於市民生活也造成諸多不便。

面對疫情，市府採取高標準防疫整備，除了每周一、三、五由市長主持防疫專案會議，在各個層面預做準備、廣納意見，也訂定多項多元方案，期能讓桃園通過疫期難關、經濟快速復甦。

鄭文燦也提及，因應2月25日開學日，除邀集議員共同視察學校防疫狀況外，也會支持各級學校進行防疫整備工作，推動衛生教育、落實線上學習政策，並宣布學校暫不開放室內活動供租用，減少群聚感染可能。

桃園市議會民進黨黨團新任總召暨幹部成員，分別是總召陳治文、副總召蔡永芳、幹事長鄭淑方、書記長陳雅倫。

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