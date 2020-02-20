生存遊戲玩家搞地下錢莊　上網學改槍家中像軍火庫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑大去年9月掌握情資指稱黃姓男子涉嫌經營地下錢莊，平日擁有火力強大槍彈，報請桃檢檢察官林佳勳指揮偵辦，19日在桃園區某公寓逮捕黃姓男子到案，在其住處起出烏茲衝鋒槍與克拉克手槍等制式槍枝、子彈與4把空氣槍與大批改造工具等，市長鄭文燦20日表示，感謝刑大破獲地下軍火庫案，避免該批槍械流入市面，危害治安。

▲桃園市長鄭文燦20日視察桃園市警局刑大破獲地下軍火庫案，黃姓男子擁有烏茲衝鋒槍、克拉克手槍等制式槍彈。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局刑大破獲地下軍火庫案，黃姓男子擁槍自重，訊後被移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，58歲的黃姓男子獨居在桃園區某公寓大樓，曾投資砂石、房產與地下錢莊等為業，黃男喜好槍械與生存遊戲，透過管道蒐集槍枝彈，還曾上網學習改造槍彈技術，把住家當成地下兵工廠，常持電鑽與改造工具將上網買得空氣槍與玩具手槍改造，

▲桃園市警局刑大破獲地下軍火庫案，黃姓男子擁有烏茲衝鋒槍、克拉克手槍等制式槍彈。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市刑大去年9月接獲情資，黃男平時槍不離身，放款收帳時會對欠款者相當兇狠，動輒亮槍讓對方知道他有威力強大的槍枝撐腰，警方長期蒐證並報請桃檢指揮偵辦。

▲桃園市長鄭文燦20日視察桃園市警局刑大破獲地下軍火庫案，對警方及時破案給予高度肯定。（圖／記者沈繼昌攝）

19日清晨6時許，刑大科技偵查隊、桃園警分局等專案人員持搜索票到黃男住家守候，為避免驚動黃男引發雙方槍戰，員警埋伏守候，正好黃男外出購物，十餘名警力發現黃男下樓立即趨前制伏，未費一槍一彈逮捕，並在其房間與客廳起出以色列MINI V2I烏茲制式衝鋒槍、制式克拉克手槍、改造手槍以及4把空氣槍，另還有186發制式與非制式子彈與大批改造工具等證物。

黃男偵訊時坦承犯行但否認有販賣情事，辯稱制式槍枝是戴姓大哥生前留給他的，其餘空氣槍則是自己上網購入，警方對黃的說詞採保留態度，但懷疑還有相關涉案人將循線追查，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例將黃男移送桃檢偵辦。

鄭文燦20日赴刑大頒獎表揚時指出，警方展現專業辦案能力，阻止槍械流入市面危害治安，特別頒發18萬元獎勵金給刑大等相關破案有功人員。

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