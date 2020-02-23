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糞便驗出新冠病毒！民眾驚「放屁會傳染嗎」　疾控中心解答：須滿足2條件

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屁股,放屁。（圖／記者李佳蓉攝）

▲放屁會傳播新冠肺炎嗎，江蘇疾控中心說話了。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸國家衛生健康委員會專家鍾南山日前公布，新冠肺炎患者的糞便中可以分離出新冠病毒，證實了糞便中的確存在活的新冠病毒。消息立刻引發國內外網友討論，甚至有人擔憂「放屁是否也會傳染」，江蘇省疾病預防控制中心出面解釋，如果要通過放屁傳染新冠病毒，必須要滿足2個基本條件。

綜合大陸媒體報導，江蘇疾控微信日前針對「放屁是否也會傳染新冠肺炎」予以解釋，他們引用澳洲卡爾博士（Karl Kruszelnicki）與微生物學家盧克（Luke Tennent）一起設計的實驗，內容就是實驗者先對著培養皿放屁，隔天在觀察培養皿上是否有細菌的生長。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲「脫褲子組」對培養皿放屁後，隔天培養皿可以發現人體常見細菌。（圖／路透社）

他們讓一位同事脫褲子在距培養皿5公分的地方對著放屁，另一位同事則穿著褲子在相同距離下對培養皿放屁，隔天觀察後發現，「脫褲子組」出現腸道及皮膚表皮的常見細菌，「穿褲子組」則沒有任何细菌菌落產生，代表衣物還是起到了過濾細菌的作用。

江蘇疾控微信表示，儘管實驗是針對細菌，但對於病毒也可以參考，因此正常穿褲子的情況下，放屁不會傳播新冠病毒，如果真的要通過放屁傳染，必須要滿足2個基本條件，「放屁者『脫褲子』猛放」、「聞者靠近鼻子狂吸」，因此民眾不用太擔心放屁傳染問題。

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放屁會傳染新冠肺炎？　陸疾控中心：須滿足2條件
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