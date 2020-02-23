一周預報出爐！先熱回30°C後北東又變天　「228連假天氣」搶先看

▲周一、二全台天氣穩定，大台北及中南部地區高溫將近30度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，春天腳步接近，天氣變化快速，周一、二各地明顯回暖，大台北及中南部地區高溫可接近30度，周三、四東北季風增強，北東會變天轉涼。至於228連假天氣，目前看來各地多雲到晴，高溫大致為27度-29度，僅東半部有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣趨勢，周三、四東北季風增強，北東降溫、有短暫雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，整體來說，春天腳步接近，兩、三天就有一個天氣變化，周一、二天氣相當穩定，各地多雲到晴，僅東板不有局部短暫雨，氣溫明顯升高，明天全台高溫都有25度以上。

氣象局說，大台北、中南部地區明天高溫可達27-29度，周二還會更高，上看28-30度；不過，清晨舒適偏涼，溫度約16-20度，西半部要注意日夜溫差大狀況。

▲周三、四北東變天，高溫降至22-24度，有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

周三、四東北季風增強影響，天氣上會有轉變，雖然冷空氣強度不算太強，但降雨會從東北部擴展到北部、東半部有局部短暫雨，中南部仍可維持多雲到晴。氣溫方面，因為下雨、雲多關係，北部高溫會從29-30度降至22-24度，降幅算大。

至於周五至周日，也就是228連假期間，東北季風將減弱，氣象局表示，降雨區域會縮小，僅東半部有局部短暫雨。各地氣溫也再度回升，西半部除竹苗之外，大致都有27-29度，屏東高溫上看30度。