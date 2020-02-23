3縣市大雨特報！「暖陽春」回溫　中南部空品拉警報

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(23)日東北季風減弱，風向漸轉偏東風，臺灣各地大多為多雲到晴，只有迎風面東半部地區有局部短暫雨。氣象局也針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。桃園以南天氣穩定、回溫，高溫可達28度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(22日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(23)日迎風面水氣漸減，北部山區及東半部仍有局部短暫雨；背風面晴朗穩定。中南部風力微弱，易起霧、空品也不佳，戶外活動應注意！各地白天舒適，早晚涼。今日氣溫：北部15至24度、中部14至26度、南部14至28度、東部15至26度。

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▲基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。

最新模式模擬顯示，明(24)日至週三(26日)白天，大都是晴朗穩定，外島及西半部易起霧，「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱(高溫約在28至30度)早晚涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。

最新模式模擬顯示，週三晚至週四(27日)微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，大台北東側亦偶有零星降雨；北台灣雲量增多，高溫略降、稍轉涼，低溫不降；背風面幾乎不受影響。週五、六(28、29日)各地為晴朗穩定、白天微熱早晚涼的天氣。下週日或週一(1或2日)另有一波鋒面(原模擬在週六)南下，但由於為接近末期的模擬，不論鋒面結構、南下時間及鋒後冷空氣，皆有比較大的「不確定性」；模式仍在持續調整中，應繼續觀察。