下周熱回30°C！一周溫度趨勢圖出爐　氣象局曝下波「轉冷時間點」

▲未來一周無明顯冷空氣，下周一、二各地明顯回暖，高溫約26-30度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

未來一周無明顯冷空氣南下，氣象局指出，各地白天舒適溫暖，僅周六、日水氣略增，但下周一、二會明顯回暖，全台高溫都可達26度以上，中南部高溫更將達30度。不過，下周三、四還有另一股東北季風增強，屆時北台灣高溫略降，降雨範圍也會比較廣。

氣象預報員李孟軒表示，未來一周天氣沒有太大變化，但要留意東北季風有時比較強，周五低溫會比今天回升，降雨範圍會比今天小，僅東半部有些降雨。

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▲未來一周溫度趨勢圖，下次轉冷時間點約在月底。（圖／中央氣象局提供，點圖可放大）

周末東北季風稍增強，除了東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星降雨，北部白天高溫稍下降至24度，但中南部仍有25-27度。

下周一、二東北季風減弱，南風起，天氣明顯回暖，各地天氣穩定，高溫都在26度以上，中南部上看30度。不過，下周三、四將有下一波東北季風影響，這波水氣較多，降雨範圍會比較廣，迎鋒面北部及東半部降雨增多，北台灣也將降溫。至於228連假天氣，預期大致也為東北季風影響天氣，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。