　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園以北午後有雨　下週「暖陽春」回溫上探30℃

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

辣妹、夏天、熱褲、美女（圖／記者黃克翔攝）

▲今(22)日東北季風稍增強，水氣略增，東半部及大台北地區有局部短暫雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(22)日東北季風稍增強，水氣略增，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部地區雨勢較明顯，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。今晨受到輻射冷卻效應，平地最低溫在花蓮鯉魚潭11.8度，白天北台灣高溫略降，北部及宜花高溫約23、24度，中南部及台東高溫25-27度，清晨夜裡仍有涼意，各地低溫約14-18度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(21日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(22)日下午至明(23)日迎風面水氣增，降雨機率略升；北海岸、北部山區及東北部機率較高，大台北東側及東半部亦偶有局部短暫雨的機率；背風面桃園以南晴朗穩定。中南部風力微弱，易起霧、空品也不佳，戶外活動應注意！各地白天舒適，早晚涼。今日氣溫：北部14至24度、中部13至26度、南部13至27度、東部13至26度。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週一、二(24、25日)，大都是晴朗穩定、易起霧，「暖陽春」的天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，下週一、二(24、25日)，大都是晴朗穩定、易起霧，「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱(高溫升至27至30度)、早晚涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。

最新模式10天的模擬顯示，下週三(26日)微弱鋒面掠過，冷空氣很弱，迎風面轉有局部短暫雨，高溫略降、低溫不降；下週四(27日)雨漸減少、天氣好轉；兩天背風面幾乎皆不受影響。下週五(28日)晴朗穩定、白天微熱早晚涼。下週六(29日)另有一波鋒面南下，但由於接近末期的模擬，無論鋒面的結構、其南下的時間或鋒面後的冷空氣，皆有「不確定性」存在；模式仍在持續調整中，應繼續觀察。

ET快訊
官方披露「病毒人工合成」？原文曝光　俄國衛生部1句話回應
WHO揭穿「湖北確診驟減」真相　坦承遏止疫情「機會之窗」正在
鑽石公主號19台人深夜全入院！2次陰性也要檢疫　14天陽性立
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

病毒專家：台灣已明顯社區感染　窮盡全國之力找感染源「恐陷SARS三零迷思」

北部女「指標確診」爆家庭傳播！1月已爆首波感染　專家：病毒恐突變

桃園以北午後有雨　下週「暖陽春」回溫上探30℃

吃飯聊天口沫飛！中鋼總部餐廳出大絕　祭出「單人隔板」防感染

篩檢陽性立刻隔離！鑽石公主號19人深夜全入院　2次陰性也要檢疫14天

走過坎城紅毯卻被海關要求在牢籠上廁所！韓演員河正宇曝職業欄填「畫家」秘史

買到酒精好心分10年好友　對方姊「一個理由」質疑：哪個牌子的？

藝術家侯俊明「預言香港抗爭」　20多年前創作讓人震驚：吻合現況！

快訊／「鑽石公主號」母子抵達台北醫院篩檢　急診室外設帳棚

首廟天壇　大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

病毒專家：台灣已明顯社區感染　窮盡全國之力找感染源「恐陷SARS三零迷思」

北部女「指標確診」爆家庭傳播！1月已爆首波感染　專家：病毒恐突變

桃園以北午後有雨　下週「暖陽春」回溫上探30℃

吃飯聊天口沫飛！中鋼總部餐廳出大絕　祭出「單人隔板」防感染

篩檢陽性立刻隔離！鑽石公主號19人深夜全入院　2次陰性也要檢疫14天

走過坎城紅毯卻被海關要求在牢籠上廁所！韓演員河正宇曝職業欄填「畫家」秘史

買到酒精好心分10年好友　對方姊「一個理由」質疑：哪個牌子的？

藝術家侯俊明「預言香港抗爭」　20多年前創作讓人震驚：吻合現況！

快訊／「鑽石公主號」母子抵達台北醫院篩檢　急診室外設帳棚

首廟天壇　大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

病毒專家：台灣已明顯社區感染　窮盡全國之力找感染源「恐陷SARS三零迷思」

7點半固定啼叫...「活鬧鐘沒電」度估失常！　網笑：開到延遲啦

北部女「指標確診」爆家庭傳播！1月已爆首波感染　專家：病毒恐突變

海豹橡皮擦公仔排排站超萌！長出立體小尾巴　全黑、夜光版本更酷炫

義大利成新冠肺炎重災區！　一日暴增16例確診

《衝衝衝》錄影張若凡K.O.全場　王仁甫嚇呆嘴合不攏

獨／《想見你》籌劃8年！編劇曝故事「為柯佳嬿而寫」：相信許光漢一定紅

美增34例不排除社區傳播！CDC前主任悲觀：陸確診數被大幅低估　新冠病毒消滅可能性小

印度砸168億美元「國造核潛艦」　首艘預計2030年完工

日本全家拼超商霸主！攜手選物店賣起服飾與球鞋　逛完再來杯咖啡

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

生活熱門新聞

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

鑽石公主號　母子抵台北醫院篩檢

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

鑽石公主號19人入院　陽性秒隔離

棄台大電機！高三弟「改拚生科」他搖頭

買到酒精分「10年好友」　對方姊：哪個牌子的？

北部女驗出早期新冠體內肺炎病毒　恐存在已久

台商闖關出境！惡言辱罵防疫人員

直擊／14救護車「急駛送醫」！防疫人員全副武裝　上機消毒

中鋼總部餐廳出大絕　設「單人隔板」防口沫飛

郭芷嫣免職案開庭⋯機師連署反對

「瑞德西韋」曝光！雪白結晶合成純度達97%

更多熱門

相關新聞

連5天「暖陽春」　下週鋒面掠過有雨溫降

連5天「暖陽春」　下週鋒面掠過有雨溫降

東北季風、冷空氣減弱，全台大放晴，溫度回升到26度，屬於「暖陽春」的天氣型態。不過吳德榮透露，下週三有鋒面掠過，迎風面有雨溫略降。

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

今晨9.5度7縣市低溫特報雨區揭曉　下波鋒面時間曝

今晨9.5度7縣市低溫特報雨區揭曉　下波鋒面時間曝

冷空氣掰了！中南部逐日熱回30°C

冷空氣掰了！中南部逐日熱回30°C

今晨6.6度！18縣市低溫特報　彭啟明曝228連假天氣變數

今晨6.6度！18縣市低溫特報　彭啟明曝228連假天氣變數

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

吳兆絃帥爸曝光！

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

9歲侏儒男童每天遭霸凌哭：我想死！休傑克曼PO文打氣

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

鑽石公主號　母子抵台北醫院篩檢

網紅PO海島渡假照「全在IKEA拍的」：勿太相信網路世界

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

劉真葉克膜搶救15天　醫曝「2條路可走」

更多

最夯影音

更多
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面