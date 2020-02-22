桃園以北午後有雨　下週「暖陽春」回溫上探30℃

▲今(22)日東北季風稍增強，水氣略增，東半部及大台北地區有局部短暫雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(22)日東北季風稍增強，水氣略增，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部地區雨勢較明顯，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。今晨受到輻射冷卻效應，平地最低溫在花蓮鯉魚潭11.8度，白天北台灣高溫略降，北部及宜花高溫約23、24度，中南部及台東高溫25-27度，清晨夜裡仍有涼意，各地低溫約14-18度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(21日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(22)日下午至明(23)日迎風面水氣增，降雨機率略升；北海岸、北部山區及東北部機率較高，大台北東側及東半部亦偶有局部短暫雨的機率；背風面桃園以南晴朗穩定。中南部風力微弱，易起霧、空品也不佳，戶外活動應注意！各地白天舒適，早晚涼。今日氣溫：北部14至24度、中部13至26度、南部13至27度、東部13至26度。

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▲下週一、二(24、25日)，大都是晴朗穩定、易起霧，「暖陽春」的天氣。（圖／翻攝中央氣象局）



最新模式模擬顯示，下週一、二(24、25日)，大都是晴朗穩定、易起霧，「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱(高溫升至27至30度)、早晚涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。

最新模式10天的模擬顯示，下週三(26日)微弱鋒面掠過，冷空氣很弱，迎風面轉有局部短暫雨，高溫略降、低溫不降；下週四(27日)雨漸減少、天氣好轉；兩天背風面幾乎皆不受影響。下週五(28日)晴朗穩定、白天微熱早晚涼。下週六(29日)另有一波鋒面南下，但由於接近末期的模擬，無論鋒面的結構、其南下的時間或鋒面後的冷空氣，皆有「不確定性」存在；模式仍在持續調整中，應繼續觀察。