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不斷更新／大陸衛健委：湖北外新增確診病例「波動下降」

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▲▼武漢肺炎,肺炎,新冠肺炎,香港。（圖／達志／美聯社）

▲新冠肺炎。（圖／達志／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

【1618更新】

大陸國務院23日召開記者會，國家衛健委宣傳司副司長米鋒指出，湖北以外省份確診病例數均在5例以下或無新增確診病例。新增確診病例由最高峰的890例降至2月22日的18例，呈現「波動下降趨勢」。其中16個省份和新疆生產建設兵團，持續兩天以上無新增確診病例。

【1511更新】

從鑽石公主號返回香港的200多人，已分批住進沙田火炭駿洋邨的檢疫中心，接受14天強制隔離。消防處今（23）日12時37分接獲通知，有人不適需送院，目前尚不清楚是否為新冠肺炎。

【1448更新】

香港23日再新增兩例新冠肺炎確診個案。聯合醫院的個案為62歲男性患者，工作為保安，潛伏期間仍有去上班。另外屯門醫院急診室一名35歲男性病人，深喉唾液樣本初步呈現陽性反應，是第2宗經此篩查方法揪出的病人。

第1宗使用此篩檢查出的是48歲男警察，居住在油美苑潤美閣紀律部隊宿舍，20日確診。該警潛伏期間曾參加一名同僚的60人歡送派對，其中4人出現症狀，3人檢驗後為陰性，1人仍在等待結果，目前已有11人陸續住進隔離檢疫中心。

▲香港火炭駿洋邨隔離房間內部照片。（圖／翻攝添馬台 Tamar Talk臉書，下同）

▲香港火炭駿洋邨隔離房間內部照片。（圖／翻攝添馬台 Tamar Talk臉書）

大陸國家衛健委23日最新通報，大陸累計至22日共有確診病例76936例（重症病例達10968例），累計死亡2442例，現有疑似病例4148例，累計治癒出院22888例。

湖北新增630例確診（武漢541例），96例死亡（武漢82例），新增治癒出院1742例（武漢965例）。而另外在香港69例確診（出院11例，死亡2例），澳門10例確診（出院6例）。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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