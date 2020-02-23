猴急男推妻上床驚聞一陣腥　他脫口：妳那裡好臭...糗被老婆床上放生4年

▲高雄男上床嫌老婆下體臭，慘遭放生4年。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者洪正達／高雄報導

一句話可以讓另一半「冷感」4年！高雄一名40歲平時都在外解決生理需求，也會定期到泌尿科檢查是否有「中鏢」，醫師診療時便好奇問「常去難道太太都不生氣？」男子尷尬回答．4年前有次慾火高漲，想把太太推上床解決，但一拉下太太褲子那刻，竟脫口說出：「怎麼那麼臭？」妻子從此拒絕和他行房，時間長達4年之久。

高美泌尿科診所張美玉醫師指出，在性愛的過程中都需要彼此的尊重，大多數女性較害羞內向，有些人甚至要關燈才有辦法「親密」，另一種類型則是洗乾淨才願意行房，一但女方提出這類要求時，男性都應該予以尊重，若在過程中出現負面批評，有可能要承受一輩子的指責與埋怨。

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張美玉也說，高雄一名男子長期都會到秘尿科就診，因為他幾乎都在固定時間去「小吃部」消費，雖然過程中都使用保險套，但仍會擔心與不安，就醫後大多給予抗生素及心理支持，甚至偶爾還會做梅毒或愛滋病篩檢，某次就診時她向男子問到，長期在外「消費」難道太太不生氣嗎？男子此時便吱吱吾吾的回答，太太已長時間不願跟他行房了。

男子說，4年多前有次下班回家慾望非常強烈，直接就把太太推上床，但太太想要先進行清潔後再說，但他實在很急，便脫下了太太的褲子．不過就在褲子脫下的那刻，聞到濃厚的尿味及汗臭味，當下他竟脫口說出：「怎麼那麼臭？」太太瞬時覺得又羞愧又生氣，於是便穿上褲子轉頭離去。

從此，太太拒絕與他行房，男子為解決生理需求，只好到小吃部解決，但又怕染病，只好定期到泌尿科檢查，直到最近太太提出要參加20萬元的頂級旅遊，他也同意，也希望藉此取得太太的原諒。

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