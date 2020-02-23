彰化捐血250C.C送50片口罩！清晨4點有人排隊　250張號碼牌10分鐘發光

▲彰化福興東區扶輪社辦捐血送口罩活動，民眾大排長龍。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

捐血送口罩！福興東區扶輪社23日在鹿港舉辦捐血活動，由於新冠肺炎（武漢肺炎）影響捐血人意願，造成血庫缺血，主辦單位準備250盒日本製一般型口罩，只要捐250CC送1盒，結果現場來了4、500人大排長龍，號碼牌不到10分鐘就發光，人氣超旺。

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▲民眾在捐血活動現場排隊等候，每個人都戴上口罩。（圖／彰化縣政府提供）

今天上午9點半，福興東區扶輪社在鹿港鎮公所舉行捐血活動，竟有民眾在天還沒亮，清晨4點多就來排隊，為的就是主辦單位贈送的口罩。民眾雖知道並非醫療口罩，但認為有總比沒有好，可以備用，又可以捐血送愛心，魚與熊掌兼得。

▲▼民眾上捐血車捲袖捐血，彰化縣長王惠美也到場了解現場狀況。（圖／彰化縣政府提供）

福興東區扶輪社社長許書林表示，今天的捐血活動在去年底規劃，當時就已採購口罩當捐血禮物，每捐250CC就獲贈一盒50入的一般型口罩。結果一早就發現大批人潮跑來排隊，不到9點就已排了4、500人。他們趕緊派人發號碼牌，不到10分就發光光。

主辦單位表示，現場已另發候補號碼牌，如果前面有不符捐血資格，就能由候補者遞補，對於還在排隊的只好說抱歉，以發小禮物代替，並請民眾不要再來排隊了，已經額滿。

彰化縣長王惠美也親自到現場，了解活動狀況，除呼籲民眾踴躍捐血外，也要做好自我防護。

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