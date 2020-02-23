60秒噴出1000片口罩　世界上「最高速」生產線10天上陣

▲為解決現有口罩生產設備速度慢的問題，興世機械投入千萬資金改造設備，日產量成功刷新世界紀錄。（圖／翻攝自微博／信息時報）

實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情引起民眾恐慌，不少人瘋搶口罩，導致市面上口罩短缺，為了解決問題，廣州興世機械製造有限公司正式啟用「超高速全自動化口罩機」和「全自動化口罩墊生產線」，每分鐘能產出1000個醫用平面口罩和3000個口罩護墊，在24小時運作之下，預計一天可產120萬以上的口罩，可說是全世界最高速的生產線。

根據《潮州新聞網》報導，廣州工信局聯合省科學院下屬廣東省智能製造研究所、明森科技等，共同解決現有口罩生產設備速度慢的問題，對口罩生產工藝進行研究，而原是製造紙尿褲和衛生巾生產線設備的興世機械，投入千萬資金改造設備，轉產為研發設備和生產口罩，打造全世界最高速的生產線。

對此，負責人林穎宗透過媒體表示，這段期間，興世機械主動取消原有的訂單，拆卸了3台藥袋機，將零配件用於超高速全自動化口罩機的安裝測試，同時，攜手國內智能裝備集團，快速的開發出適合高速生產的鼻樑條、1萬米長的電纜線，解決設備生產過程的連續性問題。

值得一提的事，興世機械僅用了3天時間完成研製以及前期籌備，5天內完成高速口罩機組裝，2天內完成機器調試，總共用了10天後，終於在19日正式投入生產。目前，生產的口罩已送往市場監督管理系統進行檢測，一旦質量達標，就會開始投入市場，而這一切都要歸功於廣州擁有完善的工業體系和產業鏈門類，為自主研製口罩機提供了強而有力的生產基礎以及上下游產品的整合能力。