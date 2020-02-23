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9確診南韓旅客「接觸百名以色列人」　200人班機遭拒…原地飛回首爾

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▲▼以色列醫療人員因應新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲以色列醫療人員因應新冠肺炎疫情。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓今（23）日累計全國556人感染新冠肺炎（COVID-19），一架載有約200人的飛機昨（22）日晚間抵達以色列，因為南韓疫情嚴重的關係而遭到拒絕，班機隨後直接再飛回首爾。本月早些時刻，9位南韓公民從以色列回國後，對於病毒的檢驗呈現陽性。

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，這架大韓航空編號KE957班機從首爾的仁川國際機場起飛，22日晚間抵達以色列的本古里昂機場（Ben-Gurion Airport），載有約200位公民，結果遭到以色列當局拒絕入境，只有12名以色列人獲准下機，相關人員在停機坪檢查這些人的護照，接著讓他們搭乘救護車返家。

飛機在以色列的機場補充燃料與食物後，航空公司接獲指示必須直接返回首爾。以色列機場管理單位當時表示，會替約150名南韓供民安排方案，搭上於22日晚間10時起飛的班機。至於另外約1000名來自南韓的旅客，若現在待在以色列，則被要求避免前往公共場所，必須待在飯店與外界隔離。

以色列衛生部長Moshe Bar Siman Tov昨日晚間警告，國人感染新冠病毒的可能性「明顯提高」。此前，9名南韓人前往以色列旅遊8天，15日回國後對病毒的檢驗結果為陽性，還不清楚這個團體是在何時感染，以色列當局假設這些人抵達以色列時就已感染。

以色列衛生部長告訴記者，這個團體可能在旅遊期間接觸上百名國人；衛生部也公布行程細節，包括參觀多個耶路撒冷教堂、死海、馬薩達、貝爾謝巴、凱撒利亞、希布倫的麥比拉洞。所有與感染者曾接觸的以色列人（接觸定義為2公尺以內相處至少15分鐘），都被要求隔離2周。

為了避免疫情爆發，以色列衛生部長說明，從中國、香港、澳門、新加坡、泰國、南韓或日本前來的以色列國人，返國後必須隔離14天，約1000名在以色列的南韓公民已被要求在飯店不得外出。以色列衛生部16日還在網站建議，國人應考慮是否不要前往泰國、日本、香港、新加坡、澳門、台灣旅遊。

以色列衛生部網站寫道，任何以色列公民或居民都能入境，非以色列公民者且在抵達前14天曾訪問中國的人，將被拒絕入境，該國的邊界可能很快會對非以色列公民關閉。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）還宣布，他會於23日上午召開有關新冠肺炎的會議。

 
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