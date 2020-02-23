病毒全吃下肚！他觀察出「南韓廁後習慣」讓疫情失控…網曝：吃飯方式更危險

▲共食文化害病毒更容易傳播。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

南韓累計至23日已有556人感染新冠肺炎、4人死亡，光是22日、23日兩天就暴增352例。一名網友根據個人經驗發現一個現象，韓國人似乎不太愛洗手，「摸到哪吃到哪怎麼會不生病」，少了這一個關鍵動作就很容易把病菌帶到各個地方，甚至自己吃下肚，他認為這種衛生習慣的疏忽是韓國疫情失控的原因之一。

原PO在PTT表示，他之前在嘉義遇到一群韓國棒球隊的學生，當時將近10人進入男廁，但離開時「沒有人洗手！」這件事過後，他到韓國旅遊還特地觀察當地人洗手習慣，地鐵釜山站洗手的男性比例約2至3成，首爾高鐵車站大約7成，不少人可能趕時間就省略了洗手的動作，殊不知錯過一個良好的除菌機會。

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▲上完廁手順便把手上細菌洗乾淨。（示意圖／123RF）



部分網友指出，他們去韓國也有觀察到此現象，「我首爾觀察差不多80%不洗的」、「這是真的～我去年12月去也有發現。」也有人反駁，其實很多台灣男性也沒有洗手習慣，或是洗手流程沒做確實，「台灣捷運男廁也是一堆不洗手的，或是只有尿前洗手」、「台灣大部分人也只有沾一下水吧」。

除了不洗手增加病毒感染風險外，韓國的「共食文化」也是促進病毒傳播的舉動之一，「吃飯的方式也是容易感染的」、「好像韓國人吃東西時，吃朋友口水無所謂」、「韓國沒有公筷母匙觀念，這個更嚴重」、「我覺得共食這個習慣更危險」。

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