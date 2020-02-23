治癒率破74%！上海今又有22名患者出院　專家曝「治療方法」

▲上海又有22名新冠肺炎患者治癒出院。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情加速擴散，截至今（23）日11點02分，大陸累計確診已破7萬例；其中，上海累計確診335例、死亡1例。不過，上海痊癒人數快速增加，今日又有22名患者順利出院，痊癒率高達74.3%。

據《澎湃新聞》報導，上海市公共衛生臨床中心的22名新冠肺炎病人，在醫護人員的診治和護理、專家組的評估之下，符合最新的確診病例解除隔離和出院標準，已在今日上午10時左右順利出院。

據悉，在這22人之中，有3名原本為重症患者，幾天之後轉為輕症。此外，昨日也有16名患者順利出院，其中有4名為重症病患。截至目前，上海總共已有249例治愈出院病例，治癒出院率已達74.3%。

上海醫療救治專家組成員、復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑，日前透露治療方法，「一方面是使用抗病毒藥物進行治療，使用了專家分析後，覺得比較好的幾個藥物；二是嚴格限制激素使用，使用很小劑量且短時間（三天）。」此外，他也強調，還需配合腸道、睡眠、情緒等方面的管理，這些都是要密切關注的問題。

胡必傑指出，昨日出院的幾名重症患者中，有的曾嚴重到缺氧、呼吸衰竭。他提到，「有2名是65歲以上的老年病人，另外2名分別是47歲和50幾歲，沒有達到老年標準，但卻是重症，因此我們不斷在分析原因。」

胡必傑強調，這幾名重症病人符合了之前的預判，一種是年紀大的，一種有基礎性疾病的。他表示，2名中年患者中，有一名有糖尿病，另一名有冠心病，之前做過治療，「所以要特別關注容易發生重症、危重症的病人，早期發現、早期干預、積極處置，才能提高痊癒率。」

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