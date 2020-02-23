先不省水了！交通場站、景區水龍頭改正常出水　林佳龍再曝防疫下一步

▲防疫期間，交通場站、觀光景區水龍頭都改為正常出水量。（圖／記者嚴云岑攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情持續威脅，中央建議民眾要落實勤洗手，可大大減少病毒的傳播的機會。不過，過去交通場站、觀光景區等洗手間水龍頭，為了省水大多改為噴霧型省水裝置或減少出水量，交通部長林佳龍指示，防疫期間先改為正常出水，後續也要全面改裝成感應式水龍頭，減少手的接觸。

林佳龍指出，最近接到民眾反映，部分交通場站的水龍頭，過去為了節約用水，改為噴霧型省水裝置或減少出水量，讓總是「來匆匆、去匆匆」的旅客，無法有效率的洗手，他指示交通部各交通場站重新檢視洗手間水龍頭，在防疫期間都盡量改為正常出水。

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▲林佳龍宣導民眾要勤洗手，加強防疫。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁 )

盤點目前交通部所屬各機關辦理情形，高公局服務區部分，已檢視服務區洗手水龍頭出水量，如有節能霧狀或小出水量者，已立即調整為正常出水量。



台鐵部分，車站廁所現有節水水龍頭出水量調整為正常出水量，暫移除節水龍頭內省水設備，或更換正常出水量水龍頭，以利旅客落實有效洗手防疫措施。高鐵車站則並未因省水而降低水量，防疫期間宣導民眾勤洗手，目前水龍頭均正常供水。



公路總局各監理所站，也已將現有節水水龍頭出水量，調整為正常出水量。民航局各航空站洗手台水龍頭，均將有裝設省水裝置之水龍頭調整為正常出水量。

▲交通部也將盤點交通場站、觀光景區的水龍頭設施，將推動全面改裝感應式水龍頭。（圖／記者周宸亘攝）



桃園機場部分，目前並未使用噴霧式省水水龍頭，先前的省水方式是將部分廁所的出水閥調小。因應本次疫情的洗手需求，已重新檢視水龍頭出水量，若有水流較小之情況，將調整至正常出水量。



觀光局同樣檢視所轄各管理處範圍之洗手水龍頭出水量，如有節能霧狀或小出水量者，立即調整為正常出水量。中華郵政已督促郵政各單位，全面盤點水龍頭，於疫情期間調回正常出水。

林佳龍也在立法委員王婉諭的FB粉絲專頁底下留言，曝光防疫下一步。他表示，將利用這次防疫作戰的經驗，在交通部管轄的公共場所，包括各交通場站和觀光景點，全面改裝感應式的水龍頭，減少手的接觸以免感染病毒或細菌。