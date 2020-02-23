窮太久也是你的錯！心理師點破：夢想成為有錢人的內心深處是「怕孤獨」

▲心理師點破「窮太久可能是你的錯。」（示意圖／pixabay）

文／黃啟團

摘自／寶瓶文化《別人怎麼對你，都是你教的》

我們經常看到一個現象，很多企業家發達致富後，面對記者的採訪，他們都會雲淡風輕地說，自己的成功都是偶然，是因為運氣好等因素。可惜，大多數旁觀者會把他們的成功，歸因為其他方面的因素：因為人家老爸有錢或者有權，所以有錢；因為人家無惡不作，所以有錢；因為人家智商高，所以有錢⋯⋯

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在過去的20年裡，我不斷觀察那些有錢人，發現除極個別的發達致富是因為上述因素外，很多人變得富裕並不是因為智商特別高，也不見得他們能力特別強，更不能說是運氣特別好，因為有不少人正是運氣不好才成為有錢人的。那他們究竟是怎麼成功的，又是如何成為有錢人的呢？想知道答案，且聽我跟大家說個真實的案例。

一件事情不斷重複，就是一個人的模式

我給一個40多歲、叫莊原孟的學員做過關於金錢困惑方面的諮商。我從不為年輕人做這方面的諮商，因為年輕人暫時囊中羞澀很正常。我經常說：窮，不是你的錯，但如果窮得太久，也許是你的錯。

他說：「我做生意經常失敗，有時候辛苦好幾年賺的錢一下子就付諸東流了。我換過不少生意，一開始挺好的，但最後都不成功。團長你說得對，如果一件事情不斷重複，就是一個人的模式。我想看看在賺錢方面，我的模式哪裡出了問題？」

「在探討模式之前，我想知道，如果你真的變得很有錢，你想做什麼？」我說先不去探討模式，但其實我這個問題就是在探討他的模式。我故意這樣說，是讓他的意識層面對我降低抗拒。

「能買好多好東西啊！」

「還有呢？」

我問這些，就是想聽聽他關於錢的信念。一個人的處事模式，就是由一組信念所構成的。那些讓人受苦的信念，我們稱為「病毒性信念」。所謂升級生命軟體，就是透過催眠等心理學手法，去發現一個人潛意識裡的病毒信念，清除它，並植入新的信念。當一個人的信念改變了，他的行為、他的性格也會隨之改變，他的生活自然也會越過越好。

「有了錢就擁有了更多的自由，可以吃好、穿好、住好，還可以周遊世界。」他說。我知道這些都是意識層面的回答，而我想要探知他更深層次的潛意識。於是我繼續問他：「請你閉上眼睛，想像一下：假如你擁有了億萬資產，你會拿這筆錢去做什麼呢？」我讓他先假設自己擁有了想要的一切，以終為始，看看自己內心真正的渴求是什麼。

「我會選一個風光秀麗的地方，買一處幾百畝那麼大的莊園，裡面有別墅、有泳池、有農場，還有比基尼美女，好多好多人會去那裡玩。」隨著我的提問，這個神祕的豪華莊園漸漸揭開面紗。莊原孟臉上的表情告訴我，他正陶醉在這個豪華莊園夢裡。

「那些來莊園的人，他們看你的眼神是什麼樣的呢？」

「讚賞，驚嘆，有些人還會嫉妒我。」他閉著眼睛說。

「嗯，喝酒慶祝的時候，他們讚賞、驚嘆。那夜深人靜的時候呢？」

「晚上的時候，我一個人在房間裡，好像⋯⋯有點孤單⋯⋯這個房子太空了，他們走了，就沒有人了，有點寂寞⋯⋯」

「你已經擁有了你想擁有的一切，為什麼還會感到孤單呢？」我輕聲問他。

他說不出話來。

「好好感受一下這份孤單感，聆聽它在跟你說什麼。你真正想要的是什麼呢？」他已經進入了深層的潛意識。

「陪伴⋯⋯朋友的支持⋯⋯還有愛⋯⋯」他細聲道來，卻已不再是聲色犬馬的生活場景。「我想有朋友在一起，得到他們發自內心的讚賞。」

「那當你擁有了一億、擁有了幾百畝的莊園、擁有了奢華的生活，你真的就得到了朋友的讚賞了嗎？」

「不確定⋯⋯」他喃喃地說。

是的，不確定，這才是關鍵。接下來我問了他一個極其重要的問題：「你憑什麼得到他們的讚賞？僅僅是你的莊園？你的財富？」

他久久說不出話。

當局者迷，旁觀者清。當我用位置感知法讓他站在旁觀者的位置時，他一下子就看清了自己的模式。

我請他站起來，走到另一個位置，指著他剛才坐著的地方說：「你現在是莊原孟的好朋友，現在莊原孟擁有了億萬資產，坐擁那麼大的莊園，夜夜笙歌，你會真心讚賞他、支持他嗎？」

「不會。」他篤定地說：「他剛才說的話沒一句考慮到了朋友，只想到了自己，他自私！這樣的人想得到我的讚賞，他不配！」

「一個自私的人不配得到你的讚賞，那他配擁有那麼多錢嗎？」

「不配。」

「為什麼呢？」

「因為他只關心他自己，就像團長您那本書的書名一樣──《只因目中無人》。這樣的人，誰願意跟他合作呢？他的客戶怎麼會支持他呢？怪不得他的生意總失敗。」

「你現在看清楚他的模式了嗎？」

「清楚了！」

「那你覺得他要怎麼改變，才能變得有錢？才能獲得朋友的讚賞呢？」

「他在幻想他的莊園的同時，要想到朋友啊！他快樂，會跟我分享快樂；碰到不開心的事，也會向我傾訴，這才是朋友。如果他心中真的有我這個朋友，不管他是否真有一億，我都會支持他⋯⋯」

這一刻，莊原孟終於意識到，自己生意失敗，原來不是不夠努力，也不是能力不夠，而是他內心深處根本就沒有別人，因為目中無人，才導致生意一次次地失敗。

要想賺更多的錢，你得有足夠的「貝」

在漢字中，掙錢的「掙」字，左邊是「手」，右邊是「爭」。所以掙錢比較辛苦，要費心費力去與他人競爭，才能換來血汗錢。

而賺錢的「賺」字，左邊是「貝」字，代表資本和資源；右邊是兼併的「兼」字。所謂「賺錢」就是用你的資本和資源去兼併市場上的錢。賺錢，其實就是運用現有的資源去賺取更多的錢，而資源除了現金這個看得見的資源外，更重要的是人力資源，這就是古人一直強調「得人心者得天下」的原因。

當一個人想著賺錢只為自己享受時，他如何能獲得別人的支持？沒有了團隊的支持，除非他真的是個天才，靠自己一個人的發明創造就可以獲得無盡的財富。

熟悉心理領域的朋友都知道，「壹心理」這個中國最大的心理學網站，現在擁有三千多萬用戶，每天影響著數以百萬計的人，是心理健康領域的標竿企業。投資「壹心理」的成功，是因為當年我被黃偉強（現任「壹心理」首席執行長）說的一句話給打動了：「心理學從業者生活都很辛苦，自己都活得苦哈哈的，卻心懷夢想要去幫助其他人。但自己都沒過好，又怎麼去幫助其他人呢？」

他希望透過搭建一個網路平台，方便心理學從業者輸出健康、科學的心理學價值，為需要心理幫助的人提供有價值的心理學服務，幫助心理困頓者走出困境。他的格局和眼界打動了我，才促成了我對「壹心理」的投資。從今天「壹心理」的發展來看，我當初真的沒有看錯人。

這樣的例子比比皆是。我現在投資會首選那些心中有愛、目中有人的創業者，因為我知道，這樣的人能獲得更多人的支持，他們有足夠的「貝」去賺取市場中的錢。

莊原孟原來的想法是當他擁有足夠多的錢、擁有豪華莊園時，他就會得到別人的讚賞，獲得友誼，得到愛，這也許是這個社會絕大多數人的想法。只有那些踏實走過從沒錢到有錢這條路的人才會明白，當你真正得到別人的支持、讚賞、獲得友誼、得到愛時，你自然就會變得有錢。

目中無人，是莊原孟從抽離位置看清自己的模式。「人」是最寶貴的資源之一。如果你真的想變得更有錢，試試從「目中有人」開始！但願這篇文章能讓更多人看清楚自己的模式，從此走上一條富足的路。

★本文摘自寶瓶文化出版《別人怎麼對你，都是你教的》，作者黃啟團，擁有20多年資歷的黃啟團是重量級心理學導師，人稱「團長」，3千多萬用戶「壹心理」聯合創辦人。「任何一段糟糕的關係，必有你的一份功勞。」「如果在你的身上，同樣狀況一再發生，要留心：這可能就是你的「內在模式」。