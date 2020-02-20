已婚男在同學會撩當年學妹　兩性作家教2招斬斷曖昧爛桃花

▲收到已婚男撩妹訊息，兩性作家教傳2訊息馬上斬斷。（示意圖／記者孫于珊攝）



文／李愛玲

摘自／寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》

不得不承認，女人活得太理智了，也就意味著不怎麼可愛了。就拿我自己來說，在我人生第二個本命年的時候，還熱衷於跟姊妹淘一起談愛情、聊男人，誰喜歡了誰，誰暗戀了誰，誰愛而不得，誰為情所困。而到我第三個本命年的時候，誰再沒日沒夜地拖著我聊這個，我準罵人。

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於是，莉莉就被我罵了。

過完年之後的半年裡，這位小姐每回找我都沒別的事，所有主題都圍繞著她春節期間回老家參加校友聚會時，重遇了曾經的大學學長──當年的金融系才子、校宣傳部部長、讓她小鹿亂撞的白馬王子。

果然是萬惡的同學會，拆散一對是一對。我在心裡暗暗罵著。

當她第五次以標準花痴神情坐在我對面，剛一開口，「姊，你知道嗎？我⋯⋯」我立馬讓她打住，直接把話接過來，「你的××學長，現居上海，年齡三十一歲，年薪上百萬，外商銀行主管，沉穩英俊、帥氣多金，魅力更勝當年。這兩個多月，他每天在微信上向你道早安，半夜給你去年發的朋友圈貼文點讚。情人節那天，給你發了個說不清道不明的迷離表情，so，你心裡開始翻湧〈聽說愛情回來過〉以及〈有多少愛可以重來〉，呵呵，可惜，他結婚三年，兒子一歲半。」

她撲閃著濃密的韓式睫毛，「呃，你都知道啊？」我在心裡呸她：你都跟我說四遍了，我還沒整明白簡直弱智啊。我問：「他大概還跟你說過，他現在並不幸福，結婚是家裡的安排，他老婆一點也不懂他吧？」她驚訝，「你怎麼知道的！」

▲男人事業小有成就，透過辦同學會像「孔雀開屏」展示身分，順便撩一撩當年深深迷戀他的小學妹。（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫Pakutaso）

還用問？自古套路得人心。我要是男人，撩你們這種妹，每撩必中。我對她一點都沒好氣，「你有那些閒工夫跟他微信傳情，想過你今年的職業發展規劃嗎？你們公司今年挖了一個外商跳槽來的HR（人資）經理，要進行績效考核了，你文憑夠硬嗎？資歷夠足嗎？專業夠精嗎？績效考核一執行，能拿多少獎金？青島房價現在漲幅多少了？你的首付還差幾個零？」

她鄙夷地撇嘴，「唉，你現在真俗，以前你是多浪漫的一個人啊！」沒錯。我當年也跟莉莉一樣，看著瓊瑤式腦殘偶像劇長大，裡面的主角一天到晚什麼事也不做，專業談戀愛。不用工作不用賺錢不用養全家，只負責你儂我儂哭哭笑笑地詮釋劇情。

但風花雪月不能當飯吃啊。像莉莉這樣28歲的單身女子，浪漫愛情的幻想斷不了，偶像劇的遺毒除不掉，校友會上驚鴻一瞥，當年暗戀過的歐巴學長，結婚了，當爸爸了，升職了，有錢了，更有男人味了。留了電話掃了微信，曲終人散到家後，收到他的關切訊息：「回去了嗎？今晚喝這麼多酒沒事吧？有點擔心你。」小女孩那顆粉紅少女心，怦怦就淪陷了。

什麼樣的人，特別熱衷於辦同學會、校友會、同鄉會？窮鬼、窩囊廢是不來這種場合晃蕩的。通常都是事業小有成就的男人。他們要像開屏孔雀一樣，把最光彩照人的一面展示出來。莉莉的這位學長，為了這場吹牛大會精心準備、衣著考究、備好名片、練習演講稿，胸有成竹地拉來一幫昔日校友同窗，互相展示身分，區分階層，順便一舉兩得——撩一撩你這樣當年深深迷戀過他的小學妹。

一場正常愛情的序曲，兩個人尚未挑明、霧裡看花、水中望月、似有似無、患得患失的滋味最撩人。但顯然，他已經結婚了，深知自己失去了正常戀愛的資格。

但莉莉還單身啊，當年的黃毛丫頭出落成楚楚動人的女人，破繭成蝶，青春逼人。男人都有一種迷之自信：你當年喜歡過他，至今仍然未嫁，必是曾經滄海難為水，他的結論就是——你為他單身至今。於是他意淫出無限可能。而偏偏，他一撩，有人就上鉤了。

我問莉莉，「你打算怎麼著？人家已經有家有口了，你清清白白的一個女人總不能當小三吧？」她斬釘截鐵，「當然不能。不過，他這麼關心我，我真的很感動。造化弄人，他說如果早兩年相遇，他一定會認真追我，他說，他會像一個哥哥那樣喜歡我，會在心裡給我留一個特別的位置，只屬於我。」

呵呵，如果讓我一直冷笑下去，我想我能笑出腹肌。這個時候說「如果」，是扯淡的廢話。你只比他低兩屆，若他真想回來找你，無須費太多力氣就能打聽到你畢業後的去處。像哥哥那樣喜歡你？你應該馬上給他聽一首孟庭葦的〈你究竟有幾個好妹妹〉。

▲曖昧有兩大好處：第一成本低，第二責任輕。（示意圖／記者陳俊宏攝）

其實不只莉莉，許多年輕女孩都接到過已婚男人的曖昧暗示。曖昧有兩大好處：第一成本低，第二責任輕。他只需要付出一點點時間成本，發個曖昧不清的表情，配幾行溫情脈脈滿含關心的字句，在你平靜的湖心投下漣漪。他也不必承擔實質性責任，風險等級極低。

他步步試探，句句撩騷，若你大膽開放，便發展成免費炮友，你情我願互不虧欠，分文不花盡享魚水之歡。若你傳統保守，未動身，先動心，情海深陷，他拍拍屁股全身而退：我只把你當妹妹，你可千萬別誤會。說白了，他只敢撩你這種很傻很天真的妹子，絕不敢惹那些精明勢利的熟女。

聽我分析完，莉莉問：「那，我要把他封鎖嗎？」不用。你說兩句話就能讓他主動消失了：一、說你要創業，讓他用銀行關係幫你貸出一千萬。二、說你要結婚，馬上辭職去上海投奔他，如果他愛你就離婚娶你。

這妹子天真地問：「萬一他真同意了呢？我既沒打算創業，也沒打算讓他離婚啊！」放一萬個心吧。就以你們這種關係，就憑你在他心裡的定位，第一句先把他嚇尿了，第二句直接把他嚇跑了。

古龍曾說：愛情就像高手過招，誰先動心，誰就滿盤皆輸。替換一下：曖昧就是賤人過招，誰還動心，誰就至賤無敵。

好女孩，永遠別去玩曖昧。你的人生永遠有更要緊的兩件事：努力賺錢，認真變美。然後，正大光明、坦坦蕩蕩地去談一場愛情，跟那個配得上你粉面朱唇玲瓏心的人。那些只想和你曖昧的人，直接讓他滾。



★本文摘自寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》，作者李愛玲，大陸知名圖書網站當當網2017年度、2018年度，連續2年「影響力作家」。文章被瘋狂轉發7千萬次、閱讀4億次，單篇按讚高達2千萬次。她擁有心理師專業資格，是兩性作家，職場女性，以及母親。