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22萬人戒不掉的深夜陪伴！「IG通靈少年」知寒寫出內心卡關掙扎

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▲▼ IG通靈少年知寒新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》。（圖／三采文化提供）

▲「 IG通靈少年」知寒即將出新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》。（圖／三采文化提供）

記者林育綾／綜合報導

「城市裡的每人、IG上的我們，表面上看來都很好。但是被卡住的內心⋯⋯只有自己一人，與知寒知道。」從IG發跡的年輕作家知寒，靠著文字「神命中」許多人脆弱細膩的秘密心事，粉絲數也從13萬激增至22萬，被網友稱為「IG通靈少年」的他將發行新書，捕捉8個受困的靈魂，暫時擱淺的故事，寫下每人的日復一日，埋藏心中說不出口，相同又迥異的掙扎。

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▲IG文字創作者知寒只靠著單純的文字PO文，命中許多人心碎心情。（圖／翻攝自IG 知寒@infernowords）

在IG以照片和影片當道的時代，知寒（@infernowords）光靠「白底黑字」的簡單發文模式，卻總是一字一句神命中許多失戀人們心碎的感受，吸引大批粉絲追蹤，讓網友驚艷「才剛發生的事，就被說中了。」「你是不是有在我家裝監視器？」更有人問「你會通靈嗎？為什麼我的心情你都知道？」

去年知寒或出版社邀請出了第一本書《總在說完晚安後，特別想你》，不但獲選誠品百大暢銷書，粉絲數也從13萬激增至22萬，他的文字總是精準且感性，描繪出情感中最細膩脆弱的秘密心事，成為網友們深夜睡前戒不掉的陪伴。

▲▼ IG通靈少年知寒新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》。（圖／三采文化提供）

而今年即將出版第二本書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》，知寒嘗試捕捉相同時空下的相異時差，8個受困靈魂，20歲上下男女暫時擱淺的故事，他們有著不同的情感狀態、生活經歷，卻處在相似的困境——看起來和你、和我一樣，「過」得或許還算好，但只有自己才知道，其實處在一個掙扎的關係狀態。

▲▼ IG通靈少年知寒新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》。（圖／三采文化提供）

▲▼知寒出新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》。（圖／三采文化提供）

▲▼ IG通靈少年知寒新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》。（圖／三采文化提供）

期望讀者透過內容的鋪陳對話，感受到也有人跟他一樣，在閱讀中得到了陪伴，他想對暫時停步的人說：「停下來不要緊，跌倒之後躺下來看看天空、睡個覺也沒關係。」

「困住的時間其實很適合思考，因為一切都在某種平衡裡頭。可能短時間不會改變，不管這段停留的時間多長、多狼狽、多無所適從，重要的是這個過程裡你想了什麼、做了什麼、又確定了什麼。雖然一定要再出發，但不要急急忙忙地就要走，這一次卡住，想清楚了再出發。想清楚了以後，走得比較快樂、不會再那樣跌跌撞撞。」

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