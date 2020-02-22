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口罩瘋狂噴射！網傳「亞崴國家隊」新機台組裝完成…總經理回應了

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▲▼口罩。（圖／翻攝臉書）

▲口罩不斷從產線射出的影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情引起民眾恐慌，不少人瘋搶口罩，導致市面上出現口罩荒，政府也為此砸重本，多開60條口罩產線。不過，網路上有段影片開始瘋傳，一部生產口罩的機器「不斷射出」口罩，讓民眾看傻，也相當慶幸，接下來可能不會缺口罩了。

這段「口罩射出」的影片被許多網友轉傳，上面標註著「由亞崴國家隊組裝好的2台口罩機今試車完成」，接下來會送到高雄的口罩工廠，原先預計3個月才能完成的工程，現在就已組裝完成，展現了台灣工業製作能力的超高效率。

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▼台灣近日出現「全民排隊買口罩」的狀況。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

依據影片畫面，這部機器不斷有口罩飛出，多到連地板上也都是口罩，工作人員在機器前方不斷用手接著，看起來有點忙不過來。

許多網友看完後，紛紛傻眼回應，「印鈔機」、「這種速度都可以外銷了」、「真假，是不是作夢」、「還以為是水流。」不過，也有人質疑影片來源，「大陸也有這影片」、「如果在臺灣，為何不放完整些的影片，剪的短短的，前掐後剪，太不稱頭。」

對此，根據《自由時報》報導，亞崴企業出面說明，在這次的口罩產線當中，公司只是擔任協助的角色，這段影片與公司也沒有直接的關係。亞崴總經理康劍文也出面說明，以目前的產線來看，每條產線的產量為1天10萬片口罩，但影片上寫著「一天500萬個」，可能會讓民眾誤解，希望眾人不要誤會。

此外，也有網友出面回應，這並非高雄的機器，同時貼出這部機器的另外一則影片，影片上使用的文字為簡體字，生產機的生產模式與這次開設的口罩產線也不同，是否屬於台灣的機器，仍待進一步證實。

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